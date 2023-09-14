ملابس محتشمة للمحجبات من أسبوع الموضة في نيويورك 2024

على الرغم من هيمنة الصيحات الجريئة على عروض أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة، إلا أننا نجحنا في رصد عدد من الموديلات المحتشمة المصممة بقصات ساترة مناسبة للمحجبات، شاهدي الصور واختاري منها القطعة التي ستجدد ستايلك في ربيع وصيف 2024.

الجمبسوت الواسع طويل الأكمام

عادة ما يأتي الجمبسوت بقصة محددة للجسم تبرز إنحناءته، ولكن هذا العام وعلى منصات عروض أسبوع نيويورك الذي نتابعه هذه الأيام بكل شغف ظهرت عدد من الموديلات المصممة بقصات ساترة مناسبة للمحجبات، وأعجبنا منها الجمبسوت الأبيض المزين بطبعات صفراء وزرقاء فاتحة ومزود بحزام عريض من نفس اللون والطبعة ومصمم بأكمام طويلة تنتهي على شكل الجرس من مجموعة ماركة دينيس باسو Dennis Basso، وأعجبنا تنسيقه مع الصندال الفضي والأقراط المتدلية الفاتحة.

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أطقم محتشمة مناسبة للمحجبات

أطقم محتشمة مناسبة للمحجبات طقم من ماركة Global Fashion Collective - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©





كان موسم صيف 2023 قد شهد حضور كبير للأطقم الصيفية المحتشمة التي تتميز بقصاتها الواسعة، ويبدو أنها سترافقنا أيضًا في ربيع وصيف 2024 بعدما ظهرت على أكثر من منصة عرض خلال أسبوع نيويورك، وجدنا لدى ماركة Global Fashion Collective طقم أسود مزين بطبعات ناعمة مكون من قميص طويل واسع وبنطال واسع مستقيم القصة، ومنسق مع بوت أسود وكلاتش عريض.

فساتين طويلة محتشمة للمحجبات

فستان من ماركة Jonathan Cohen - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لم تخلُ عروض ربيع 2024 من الفساتين الطويلة والمحتشمة التي رأينا بها خيارات رائعة تحاكي ذوق المرأة المحجبة، قدمت ماركة جوناثان كوهين Jonathan Cohen فستان أبيض بموديل القميص مزين بطبعات سوداء، جربي تنسيقه مع حذاء مدبب أسود واحملي حقيبة سوداء أو اختاريها باللون الأحمر أو البرغندي.

التنانير الطويلة موضة لا تبطل

التنانير الطويلة تنورة من ماركة Michael Kors - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©





لا يمكن أن تديري قامتك للتنانير الطويلة التي استطاعت أن تحافظ على مكانها ضمن لائحة الإتجاهات الرائجة لمواسم متتالية، الصيحة التي سجلت حضور مميز على منصات عروض أسبوع نيويورك قدمتها ماركة مايكل كورس Michael Kors بقصة A Line وتميزت بلونها البني الداكن ونسقت مع توب وحزام وحقيبة وصندال من نفس لونها.

الجاكيت الرسمي بقصة محتشمة

جاكيت من ماركة Altuzarra - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



تميزت أغلب الجاكيتات التي ظهرت ضمن مجموعات ربيع 2024 بالقصات الطويلة والواسعة مما يصب في صالح المحجبات، لفتنا البليزر الرمادي المصمم بأزرار على الجهتين Double Breasted Blazer من مجموعة ماركة ألتوزارا Altuzarra، وأعجبنا تنسيقه مع القميص الأبيض الطويل والتنورة الجلد البني الواسعة، وكان اختيار الحذاء والحقيبة باللون الرمادي الفاتح موفق للغاية.

القميص الواسع أساسي للمحجبات

قميص من ماركة Tibi - الصورة من Launchmetrics/Spotlight © قميص من ماركة Tibi - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



هيمنت القمصان الواسعة على مجموعات أشهر الماركات، وكانت نجمة عروض نيويورك، ولم تنحصر في زاوية القميص الأبيض التقليدي بل رأينا قمصان ملونة بقصات مميزة كما في القميص الزهري الفاتح المزين بكشاكش على الصدر ومنسق مع بنطال جينز واسع وحذاء أسود بستايل الرجالي من مجموعة ماركة تيبي Tibi.

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