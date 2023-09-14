5 أشخاص ممنوعون من تناول الفول.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفول من الأطعمة التي يحرص كثيرون على تناوله على مائدة الإفطار بصفة مستمرة.

لكن هل تعلم أن هناك فئات ممنوعة من تناوله، لأنه يضر بصحتهم؟.. هذا ما نكشفه لكم وفقًا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريح لـ"الخليج 365".

الفوائد:

- يحتوي على الزنك الذي يساعد على تركيب الإنزيمات التي تسهم في تكوين الجينات والبروتين بالجسم.

- غني بكمية وفيرة من الفوسفور، ما يساهم في تعزيز صحة الأسنان والعظام.

- المغنيسيوم الموجود في الفول يدخل في عملية صنع البروتينات والعظام، فضلا عن ضبط نسبة السكر بالدم.

- يساعد احتوائه على الألياف الغذائية في خفض مستوى الكوليسترول الضار، وإنقاص الوزن، وذلك لأنها تمنح المعدة شعورا بالامتلاء والشبع لأطول فترة ممكنة.

- الحماية من أمراض القلب، والتقليل من الأمراض السرطانية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

أضرار الإفراط في تناوله:

يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة الإصابة بالانتفاخ وغازات البطن.

- الأشخاص الممنوعون من تناوله:

1. مرضى النقرس:

يسبب تناول الفول تفاقم أعراض النقرس مثل التورم والاحمرار لدى الأشخاص المصابين.

2. الأشخاص الذين يعانون حساسية الطعام:

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون حساسية غذائية، فإن تناول الفول يؤدي إلى حدوث رد فعل مفاجئ، مثل تهيج الوجه أو الجلد والطفح الجلدي

3. مرضى الكلى:

يحتوي الفول على كمية عالية من البوتاسيوم، الذي يؤثر سلبًا على صحة مرضى الكلى.

4. مرضى القولون العصبي:

يجب على مريض القولون العصبي، الابتعاد عن استهلاك الفول، تجنبا لتفاقم الأعراض.

5. مرضى أنيميا الفول:

يجب على المريض الذي يعاني أنيميا الفول، تجنب استهلاك البقوليات، لأنها تُزيد أعراض الأنيميا لديهم.

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