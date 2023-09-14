ما سر تشغيل وضع الطيران في الهواتف أثناء الرحلات الجوية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يُنصح المسافرون أثناء الرحلات الجوية دائمًا إما بإيقاف تشغيل الهواتف أو جعلها في وضع الطيران.

ولكن هل تعلم لماذا يتم وضع الهواتف المحمولة على وضع الطيران أثناء التواجد في الطائرة، هذا ما نوضحه لكم وفقا لموقع "economictimes".

عند وضع أي جهاز إلكتروني على وضع الطيران، فإنه يقوم بفصل كافة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالجهاز.

ويتم استبدال أشرطة الإشارة على الهاتف برمز الطائرة، ويتوقف جهازك عن إرسال الإشارات الخلوية، ولن تتلقى مكالمات أو رسائل نصية أو خدمات إنترنت.

ويقوم هذا الوضع أيضًا بإيقاف تشغيل اتصال الـ Wi-Fi، ومع ذلك، يمكنك الاستمرار في استخدام الإنترنت على جهازك أثناء الطيران.

وينصح بوضع الهواتف على وضع الطيران، حيث أن الإشارات الصادرة من الأجهزة الإلكترونية تعطل أنظمة الاتصال بالطائرة.

ويصدر كل جهاز إلكتروني موجات راديو قوية بالإضافة إلى تداخل كهرومغناطيسي قد يقطع نظام اتصالات الطائرة ويخلق صعوبات للطيار في الاتصال بـ أي من موظفي الدعم أو مراقبة الحركة الجوية.

إرشادات وضع الطيران:

تحظر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وإدارة الطيران الفيدرالي (FAA) استخدام الهواتف المحمولة أثناء الرحلات الجوية، وذلك لأن إشاراتها يمكن أن تتداخل مع الأجهزة المهمة للطائرة، لذا يفضل استخدام وضع الطيران أو مع تعطيل الاتصال الخلوي.

ويمكنك استخدام اتصال WiFi على جهازك إذا كانت الطائرة تحتوي على نظام WiFi مثبت وتسمح شركة الطيران باستخدامه.

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