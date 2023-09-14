"افتكرتها فيتامين".. سيدة تبتلع سماعة بطريقة أغرب من الخيال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، ابتلعت سيدة أمريكية سماعة أذن ظنا منها أنها حبوب فيتامينات.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، فإن سيدة أمريكية، تبلغ من العمر 52 عامًا، أثارت جدلا على الإنترنت بعد أن كشفت أنها ابتلعت أحد سماعات Apple AirPod Pro الخاصة بزوجها، ظنًا منها أنها فيتامينات.

ووقع الحادث المؤسف عندما كانت المرأة، التي تعمل سمسارة عقارات، تانا باركر، في نزهة صباحية مع صديقتها.

وأثناء انشغال السيدة بالمحادثة مع صديقتها، ذهبت لتناول الفيتامينات وابتلعت عن طريق الخطأ سماعة AirPod Pro اليسرى، لزوجها مع مشروب .

وقالت المرأة: "في منتصف رحلتي، قررت أن أتناول الفيتامينات، مع مشروب، لكنها كانت عالقة لذلك شربت الماء، لكني فوجئت بأن الحبوب في يدي، وأن ما دخل معدتي سماعةAirPod ".

وعندما وصلت إلى المنزل وأخبرت زوجها بالحادث، طلب منها ألا تخبر أحدا، لكنها قررت مشاركة الأمر مع متابعيها على تطبيق "تيك توك".

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الخاص بها، حيث انبهر العديد من المستخدمين بقصتها، وقال أحد الأشخاص: "عندما تسترجعه، سيكون جهاز آي بود"، بينما كتب شخص آخر: "أتخيل صديقتك تراقبك وأنت تبلع جهاز AirPod الخاص بك".

وبعد ابتلاع السماعة، تواصلت المرأة مع العديد من الأطباء والأصدقاء لمعرفة ما يجب فعله، ونصحوها بالسماح لـ AirPod بالخروج عبر جسمها بشكل طبيعي.

"قال جميعهم أن يتركوا الأمر يمر بشكل طبيعي، سألني أحدهم عما إذا كنت قد ابتلعت كلتا [AirPods] فقلت لا، فقال: "حسنًا، هذا جيد لأنه يحتوي على المغناطيس، وقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلة"، حسبما قالت السيدة باركر.

وبعدها، نشرت مقطع فيديو آخر تخبر فيه متابعيها أن السماعة AirPod ، خرجت من جسمها دون مشكلات صحية، وعلقت: "حدث ذلك بالفعل، لقد كانت تجربة مذهلة، وأنا ممتنة جدًا لأنني تمكنت من التخلص من السماعة دون ضرر".

https://www.facebook.com/hashtag/shareyourshine?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzyy2f55MTGBsXN7TgPNCXpNCioX_6CmN5THoVDjiOGYawq1RFFtv79qSmvrmHgKCivOs-jqi3FaH9q7HtUzCaSoF1K4v9ARI1FRy93DA5SRiJcPVEfhPMCTchu5K_74xV-80qDbiK-ZE_-a4EjgkULumyeTPBk8UxvZgCBSvR6h_DmwMftvT709EA1YeuIvg&__tn__=R]-R

اقرأ أيضاً

أطعمة تساعد في منع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

التحليل النفسي لـ"سفاح الجيزة".. كيف يقتل ويمارس حياته بكل مثالية؟

منها بقع حمراء على البطن .. 10 علامات على الإصابة بمرض خطير

لتقليل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول.. ماذا تفعل؟

كيف يؤثر مرض السكري على الصحة العقلية؟.. وهذه الفئات الأكثر عرضة لذلك