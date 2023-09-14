طريقة عمل شربات الموز والأرز باللبن.. عادات مصرية في المولد النبوي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تختلف عادات المصريين في المولد النبوي في طريقة الاحتفال وتحضير الأكلات والمشروبات، ومن أشهرها شربات الموز والأرز بلبن، ففي الإسكندرية جرت العادة على تحضير شربات الموز الحلو وتوزيعه بجانب تحضير أكلات خاصة بهذه المناسبة المباركة، منها الفتة بدون صلصة، إذ تكون بالخل والثوم فقط، وفي كثير من المحافظات تكون العادة تناول الأرز بلبن، لذا تعرفي على طريقة تحضير شربات الموز والأرز باللبن على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي والشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الشربات بالموز

- ورد بلدي.

- كيلو سكر.

- ملعقة صغيرة ماء ورد.

- لون طعام أحمر.

- لتر ماء.

- متر شاش لتصفية الشربات.

- موز مقطع شرائح حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

- لتحضير شربات الموز والأرز بلبن في المولد النبوي، يُقطف الورد ويوضع في بوله كبيرة.

- ضيفي جزء من ماء الورد ويقطر بحوالي ملعقتين من الماء، ثم يوضع السكر ويقلب كل الخليط جيداً حتى يذبل كل ورق الورد بالسكر لمدة لا تقل عن 3 دقائق، وبعدها يوضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

- أثناء تحضير الشربات في طاسة كبيرة، ضعي الخليط بعد تركه لمدة ساعة، وضيفي الماء عليه، ويُترك الخليط على نار هادئة حتى يتغير لونه بالكامل، ثم صفي الخليط عن طريق الشاش.

- ضعي باقي كمية ماء الورد مع اللون الأحمر وقلبيها جيداً لعدة ثواني، وصبي الشربات في زجاجات وضعيه في الثلاجة ويقدم، يكما أن يصب الشربات في الاكواب ويضاف له قطع الموز، حسب الرغبة.

طريقة عمل الشربات العادي:

2 كوب سكر.

2 كوب ماء ورد.

1/2 كوب عصير ليمون حامض.

بضعة نقط من ملونات الطعام (اختياري).

طريقة عمل الأرز باللبن

في المولد النبوي يمكنك معرفة طريقة عمل الأرز باللبن مثل الشيف فاطمة أبو حاتي بالمقادير التالية:

2 كيلو لبن.

كوب أرز.

كوب لبن بارد.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة كريم شانتي بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير:

- لتحضير الأرز بلبن والاحتفال مع أطفالك في المولد النبوي في البداية داخل حلة على النار، ضعي اللبن مع الأرز المغسول بعد تصفيته جيدًا من المياه.

- يترك الأرز مع اللبن ليغلي، ثم يضاف إليه السكر والفانيليا.

- يُذاب النشا مع الكريمة اللباني، ثم يضاف إلى الأرز في آخر فترة التسوية، ويُترك على النار حتى ينضج تمامًا.

- يذوب السكر مع الماء على النار، ثم يضاف بشر البرتقال للكراميل.

- يُقدم مع القرفة والمكسرات أو صوص الكراميل، حسب الرغبة، بالهنا باردًا.

طريقة عمل رز بلبن في الفرن بالمقادير

لتر من اللبن المغلي الطازج.

كوب إلا ربع من الماء.

كوب إلا ربع أرز أبيض يجب أن يكون مغسول جيدا.

6 ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه.

6 ملاعق كبيرة من السكر.

• خطوات عمل رز بلبن في الفرن:

- ابدئي طريقة عمل رز بلبن في الفرن بوضع اللبن على النار واتركيه حتى يغلي جيدا.

- في الخطوة التالية ضيفي الأرز المغسول إلى اللبن عندما يغلي.

- اتركيهم على النار حتى يغلوا، وبعدها ضيفي السكر والماء وقلبيهم جيدا.

- يضاف الكريم شانتيه للخليط، ثم اتركيه على نار هادئة حتى ينضج لمدة 30 دقيقة.

- فرغي الأرز باللبن في القالب الفخار.

- ضعيه في الفرن على مدار 10 دقائق، حتى يتحول لونه للذهبي ويتحمر.

- قدميه ساخنا أو باردا.