أطعمة ضارة لمن يٌعانون من الصداع النصفي.. ابتعدي عنها لصحة أفضل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الصداع النصفي، الذي يُؤثر سلبا على حياتهم، ويُعيق حركتهم بشكل كلي، خاصة الفتيات التي تعتبر من أكثر الفئات التي تُصاب به، إذ يجعلهم غير قادرين على التأقلم والتعامل بشكل طبيعي في شتى أمور حياتهم، خاصةً داخل بيئة العمل، نتيجة للإرهاق الذهني والجسدي.

ربما تحاول الكثير من الفتيات معرفة الأسباب الواضحة والأعراض لمرض الصداع النصفي، الذي يؤثر على حياتهم ويفقدهم توازنهم أغلب الوقت، وما هي الأطعمة الضارة التي تساعد على الإصابة بالصداع النصفي، وكيف يمكن الوقاية منه، وما هي المضاعفات التي يمكن أن يسببها المرض لهن؟.

أطعمة ضارة لمن يعاني من الصداع النصفي

وحددت الدكتورة مروة محمود، أخصائية التغذية لـ«هُن»، أبرز الأطعمة الضارة التي لا يُنصح بتناولها لمن يعانون من الصداع النصفي، قائلةً:.

- يجب على أصحاب الصداع النصفي، تجنب تناول الأطعمة المجمدة والمثلجات خاصة الآيس كريم، كونه يؤدي للإصابة بنوبات الصداع النصفي، التي تُسبب آلام حادة في منطقة الرأس.

- ضرورة التقليل من تناول الشيكولاتة، كونها تؤثر بالسلب على نحو 22% من الأشخاص الذين يعانون من الصداع.

- عدم الإفراط في تناول الأطعمة المالحة، التي تؤدي إلى زيادة معدل ضغط الدم، والتي تزيد من فرص التعرض للصداع النصفي ونوبات الغضب.

ابتعد عن السجق والبيتزا..تسبب صداع نصفي

وشددت أخصائية التغذية، على ضرورة تجنب تناول اللحوم المصنعة؛ كونها تحتوي على مستويات عالية من نترات الصوديوم، التي تٌزيد من الإصابة بالصداع النصفي، خاصة السجق، والبيتزا والهوت دوج والنقانق.

تُقدم «هُن»، خلال السطورالتالية، كل ما تريد معرفته عن الصداع النصفي، من الأعراض والأسباب وطرق الوقاية والمضاعفات، وفق موقع«مايو كلينيك»الطبي.

أعراض الصداع النصفي

- زيادة الحساسية للضوء والصوت

- الإمساك

- التغيرات المزاجية

- الاكتئاب

- الرغبة الملحة لتناول الطعام

- تيبُّس الرقبة

- عدم القدرة على أداء الأنشطة العادية بسبب الألم.

- كثرة التبول.

- احتباس السوائل.

- زيادة الألم أثناء ممارسة النشاط البدني.

- كثرة التثاؤب.

- آلام مستمرة في منطقة الرأس والعينين.

- عدم القدرة على النظر إلى شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

- التعرض للإغماء بين الحين والأخر.

- انخفاض مستوى الضغط في الدم.

أسباب الصداع النصفي

- التوتر والتعب.

- كثرة النوم.

- الصيام وعدم انتظام الأكل في تخطي بعض الوجبات.

- شرب الكافيين والمشروبات الكحولية.

- الطمث.

- التغيرات في الضغط الجوي

-التغيرات في الارتفاع الجغرافي.

- بعض الأدوية التي يُمكن أن تسرع حدوث النوبة.

مضاعفات الصداع النصفي

من أبرز مضاعفات الصداع النصفي التعرض للأمراض الآتية:

- الإصابة بالسكتة الدماغية.

-ارتفاع ضغط الدم.

- أمراض القلب المختلفة.

- نوبات الصرع.

- الاكتئاب.

- الولادة المٌبكرة في حال الحمل.

طرق الوقاية من الصداع النصفي

- الابتعاد عن مٌحفزات الإصابة بالصداع النصفي.

- محاولة علاج التوتر.

- شرب الكثير من السوائل.

- الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام.

- استشارة الطبيب حول إمكانية تناول دواء لمنع حدوث الصداع النصفي.