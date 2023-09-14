وفاة طفلة أسترالية ببكتيريا آكلة للحوم بعد تشخيصها خطأ.. «افتكروها دور برد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة تلقتها أسرة طفلة أسترالية، بعد وفاتها بسبب تشخيص خاطئ من الأطباء اعتقادا أنها تٌعاني من نزلة برد؛ لكن تم اكتشاف إصابتها ببكتيريا «Strep A»، التي تُسبب التهابات خطيرة في الجهاز التنفسي والجلد، ما جعل الحزن يُسيطر على جميع العائلة وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وفاة طفلة أسترالية بسبب بكتيريا Strep A

لم تكن عائلة الطفلة الأسترالية التي تدعى«كاثي كاسيس» وتبلغ من العمر 5 سنوات، تعلم أنها تُعاني من بيكترياStrep A الخطيرة؛ لكن بعد مرور الوقت اكتشفوا السبب الحقيقي بعد تدهور حالتها الصحية.

أعراض ظهرت على الطفلة

أعراض مختلفة ظهرت على الطفلة قبل وفاتها، الأمر الذي جعلهم يسرعون في التوجه للمستشفى على الفور، إذ فقدت الطفلة صوتها والمكافحة من أجل التنفس: «كان الأمر أشبه بنوبة ربو أو انتفاخ الرئة» وفقا لما ذكره والدها الذي يُدعى جاستن ساتون، مشيرا إلى أن الأطباء أعادوا الطفلة إلى منزلها مرة أخرى، أخبروا والديها أنها تُعاني عن عدوى فيروسية.

تدهور حالة الطفلة قبل وفاتها

ساءت حالة الطفلة بعد عدة أيام من عودتها للمنزل، إذ تحول لون شفاهها إلى الأزرق وغابت عن الوعي، لتتحرك والدتها وتستدعى سيارة إسعاف فورا لكن الجهود أتت بالفشل وتُوفيت الطفلة.

معلومات عن بكتيريا Strep A

عادة ما تكون بكتيريا «Strep A» مرضًا بكتيريًا خفيفًا يسبب أعراضًا تنفسية مثل السعال أو التهاب الحلق، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي أيضًا، وإن كان نادرًا جدًا، إلى مضاعفات أكثر خطورة قد تكون قاتلة، وهذا يشمل التهاب اللفافة الناخر، وهو مرض آكل اللحم، حيث تدخل البكتيريا إلى الأنسجة السطحية من خلال جرح أو كشط أو قرحة مفتوحة، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

يمكن أن تسبب بكتيريا Strep A عددًا لا يحصى من الالتهابات، بما في ذلك «القوباء»، و«الحمى القرمزية» و«التهاب الحلق»، في حين أن الغالبية العظمى من العدوى تكون خفيفة نسبيًا.

أعراض الإصابة ببكتيريا Strep A

هناك العديد من الأعرض التي تدل على الإصابة ببكتيريا Strep A، وفقا لموقع «مايو كلينك»، منها:

- الحمى.

- انخفاض درجة حرارة الجسم.

- الخمول، أو ارتخاء العضلات أو ضعفها.

- صعوبة في التنفس.

- سهولة الاستثارة العصبية.

- النوبات المرضية.

- الطفح الجلدي.

- التهاب الرئة.

- تورّم أو سخونة أو إحمرار في منطقة العدوى.

- التبوّل بكميات صغيرة على نحو متكرر.

- القشعريرة.