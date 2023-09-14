4 طرق بدائية للتغلب على حرارة الصيف قبل اختراع التكييف.. منها تخزين الثلج

القاهرة - سمر حسين - صحة

لجأت العديد من الشعوب لبعض الأساليب البسيطة في الأزمنة القديمة، خاصة بكل من القرون الـ17 و18 حتى أوائل القرن العشرين، من أجل الحصول على البرودة قبل تطور التكنولوجيا والاعتماد على أجهزة تكييف الهواء بشكل فعلي كما يحدث الآن.

ومنذ ما يقرب من قرن من الزمان، كانت المستشفيات والمصانع من بين أوائل المباني في الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بتركيب أجهزة تكييف الهواء، في حين حاولت الشركات إنشاء وحدات لتلك المكيفات الأولية طوال ثلاثينيات القرن العشرين إلا أنها ضخمة الحجم ومكلفة للغاية بالنسبة لمعظم المنازل.

وسائل للتغلب على حرارة الطقس قديمًا

ربما يكون تكييف الهواء قد انتشر بسرعة، لكن التكنولوجيا استغرقت وقتا طويلا في طور الإنشاء، حسب ما وثق موقع «history» العالمي لكن كان هناك بع الوسائل التي كان يتم اللجوء لها قبل انتشار التكييفات.

• المراوح المحمولة باليد

كانت المراوح اليدوية موجودة منذ آلاف السنين، سواء مصنوعة من الحرير المستورد أو من الأوراق والصحف القديمة، يتم استخدامها لتوليد نسيم بارد وإبعاد الذباب والحشرات المجنحة المزعجة الأخرى عن الأشخاص، وكذلك المنازل، حيث كانت واحدة من أبرز وسائل التبريد خلال تلك القرون.

• تغيير الملابس

تغيير الملابس وارتداء بعض الأقمشة غير المناسبة في توقيتها خلال العام، كان أحد الخيارات التي يتم اللجوء لها في الكثير من الأحيان، لتجنب الشعور بالحرارة الشديدة خاصة عند التعامل مع وسائل الحصول على النار، فلم يكن أمام النساء اللاتي يعملن في المطبخ خيار سوى ارتداء الفساتين الصوفية سواء في فصل الصيف أو الشتاء لأن الصوف كان أكثر مقاومة للنار.

• ترك المنازل والخروج منها

لم تكن العائلات الثرية وحدها هي التي اعتادت التنقل خلال أشهر الصيف الحارة للمناطق القريبة من مصادر المياه، حيث تٌشير التقارير إلى أن بعض المزارعين اعتادوا قضاء أشهر الصيف في الصيد على طول الشاطئ، وغالبًا ما يكون ذلك على بعد ميل أو ميلين فقط من منازلهم، في محاولاتهم للتخلص من الشعور بالحر.

وبمرور الوقت تحولت الأكواخ الخاصة بالصيد إلى أكواخ بدائية تقيم فيها عائلاتهم في الصيف، ومن ثم يعود العمال إلى الأراضي الزراعية لمباشرة أعمالهم خلال النهار، ويتركون نساءهم داخل تلك المباني البسيطة، وقد استمرت هذه الممارسة حتى منتصف القرن العشرين.

• تخزين قوالب الجليد

في العديد من دول العالم الغربي، كانت تحصد بعض الشعوب كٌتل الجليد من البحار والبحيرات المتجمدة، ويتم تخزينها في أماكن مخصصة لها خلال فصل الشتاء.

وكانت تسمى تلك الأماكن بمنازل الجليد، وخلال الأشهر الحارة بفصل الصيف، يتم إخراج تلك الألواح من أجل استخدامها.