قاتل خفي في دمك.. كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول الضار على ضغط الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، يحتاجها الجسم لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

فيما يلي، نقدم لكم تأثير ارتفاع الكوليسترول الضار على ضغط الدم، وفقًا لما جاء في موقعي"Very well health"، و"India".

- ما العلاقة بين ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم؟

يتسبب ارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول في تلف البطانة الداخلية للأوعية الدموية.

بمرور الوقت، يساهم تلف بطانة الأوعية الدموية في تراكم لويحات الكوليسترول والخلايا الالتهابية في الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، وهو ما يُعرف باسم تصلب الشرايين، ما يُزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

لذا تُتطلب هذه التغيرات من القلب العمل بجهد أكبر، لإمداد الدم إلى باقي أجزاء الجسم، ما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في ضغط الدم.

- أعراض ارتفاع الكوليسترول:

ألم في الساقين.

اصفرار راحتي اليد.

اصفرار الجلد (اليرقان).

برودة الساقين أو القدمين.

نمو أظافر القدم بشكل أبطأ.

نتوءات باللون البرتقالي على الجفن.

قوس القرنية، وهو عبارة عن خط أبيض رفيع مرئي حول القرنية.

بقع حمراء وحكة على الجلد بالوجه.

رواسب دهنية حول العين.

- العلامات التحذيرية لارتفاع ضغط الدم:

الدوخة أو الدوار.

نزيف الأنف.

الصداع المتكرر.

ضيق في التنفس.

وتشمل الأعراض النادرة الأخرى، ما يلي:

رؤية ضبابية.

بقع الدم في العين.

احمرار الوجه.

الغثيان.

فقدان الشهية.

- طرق لخفض مستويات ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار:

1. اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات التي تحتوي على كمية عالية من الألياف.

2. أخذ قسط كاف من النوم، حتى يتمكن جسمك من إعادة شحن طاقته وإعادة توازنه.

3. الإقلاع عن التدخين، يعمل النيكوتين، الموجود في السجائر، على تنشيط الجهاز العصبي الودي والاستجابة للتوتر، ويؤدي هذا إلى إطلاق إشارات هرمونية تؤدي في نهاية الأمر إلى زيادة ضغط الدم.

4. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

5. الحد من استهلاك الكحول.

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