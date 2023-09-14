ارتفاع ضغط الدم صباحا.. هذا ما يشير إليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني كثيرون من ارتفاع ضغط الدم في الصباح، وهي مشكلة صحية تُزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وهناك بعض الأسباب وراء حدوث ذلك، نذكرها لكم وفقًا لما جاء في موقعي "Live strong"، و"Medicalnewstoday".

الأسباب:

- الأدوية

يشير ارتفاع ضغط الدم صباحا إلى وجود مشكلة تتعلق بتناول المريض جرعة خاطئة من أدوية الضغط.

- هرمونات الغدة الكظرية

تنتج الغدد الكظرية هرمونات في الصباح تؤثر في معدل ضربات القلب وتدفق الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

- التدخين

تدخين السجائر أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، لأن النيكوتين الموجود يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، وهذا بدوره يُجبر القلب على العمل بجهد أكبر لضخ الدم.

- تناول الكافيين

يسبب الكافيين أيضًا ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم، ما يعني أن فنجان القهوة يسبب زيادة في مستويات ضغط الدم صباحًا.

الأشخاص المعرضون للإصابة:

الذين عمرهم أكبر من 65 عامًا.

إذا كان أحد أفراد أسرتك مصاباً بارتفاع ضغط الدم.

المصابون بزيادة الوزن أو السمنة.

مدمني الكحوليات.

المدخنين.

الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم.

- كيفية خفض ضغط الدم الصباحي؟

1. تناول نظام غذائي متوازن منخفض الصوديوم والسكر المكرر والدهون المشبعة.

2. الحد من تناول الكحول.

3. الإقلاع عن التدخين.

4. ممارسة الرياضة بانتظام.

5. إدارة التوتر وتقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا أو التأمل.

6. تناول أدوية ضغط الدم حسب تعليمات الطبيب.

7. علاج أي حالات طبية تساهم في ارتفاع ضغط الدم.

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