"الكشكول بـ6 جنيه".. أرخص أماكن لشراء المستلزمات والأدوات المدرسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع دخول المدارس يبحث أولياء الأمور عن أرخص الأماكن لشراء المستلزمات المدرسية لأطفالهم، والمعروفة بـ"السبلايز".

الـsupplies list، قائمة ظهرت منذ سنوات في المدارس الخاصة بمختلف أشكالها، تتضمن الأدوات والمستلزمات التي يستخدمها الطلاب أثناء العام الدراسي، من أدوات دراسية وأنشطة ونظافة شخصية وعامة.

وفي جولة ميدانية لـ"الخليج 365"، نرصد أرخص الأماكن لشراء المستلزمات المدرسية، تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.

الفجالة

وهو شارع متفرع من ميدان رمسيس، متخصص في بيع المنتجات الورقية ومستلزمات المدارس كلها بأسعار الجملة وأسعار مخفضة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اللانش بوكس

تبدأ من 25 وحتى 70 جنيها، وتختلف حسب الحجم والجودة.

زجاجات المياه (الزمزمية)

تبدأ من 25 وحتى 100 جنيه، وتختلف حسب الحجم والجودة.

الكشاكيل

كشكول ورقي يبدأ من 6 وحتى 20 جنيها.

كشكول سلك يبدأ من 14 وحتى 100 جنيه.

الأقلام

تبدأ من 6 وحتى 15 جنيها.

شارع أبو طالب

يقع بمنطقة دار السلام بجوار محطة مترو دار السلام، ويشمل مجموعة من المحلات التي تبيع المستلزمات المدرسية بخصومات وأسعار مخفضة.

اللانش بوكس

تبدأ أسعاره من 15 وحتى 50 جنيها، وتختلف أسعاره حسب الحجم.

زجاجات المياه (الزمزمية)

تبدأ أسعارها من 25 وحتى 125 جنيها، وتختلف حسب الحجم والجودة.

وهناك عروض على اللانش بوكس ومعها زجاجة مياه ويبلغ سعرها 50 جنيها فقط.

شادر المستلزمات المدرسية التابع لحزب مستقبل مصر

موجود بمنطقة دار السلام، بشارع الفيوم، وبه مجموعة من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، والتي جاءت كالآتي:

كراسات

يبلغ سعرها 4 جنيهات فقط.

كشاكيل ورقية

يبلغ سعرها 6 جنيهات فقط.

كشاكيل سلك

كشكول سلك 60 ورقة بـ 14 جنيها.

كشكول سلك 80 ورقة بـ 16 جنيها ونصف.

كشكول سلك 200 ورقة بـ 105 جنيهات.

اسكتشات

اسكتش رسم صغير بـ 4 جنيهات.

اسكتش رسم كبير بـ 6 جنيهات.

مقلمة

تبدأ أسعارها من 15 وحتى 30 جنيها.

أقلام

تبدأ سعرها من 4 جنيهات وحتى 12 جنيها.

مكتب لبيع المستلزمات المدرسية

يقع بشارع المدينة المنورة بالنزهة الجديدة، ويضم مجموعات كبيرة من مختلف المستلزمات المدرسية، والتي جاءت كالآتي:

لانش بوكس

تبدأ من 35 وحتى 80 جنيها.

زجاجات المياه (الزمزمية)

تبدأ من 25 وحتى 125 جنيها.

أقلام الألوان

تبدأ من 7 جنيهات ونصف للعبوة.

أقلام الرصاص

تبدأ من 3 جنيهات.

أقلام الجاف

تبدأ من 4 جنيهات.

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