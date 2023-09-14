طبق مكرونة ينهي حياة شاب لهذا السبب.. "أهله بيصحوه لقوه مات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توفي شاب بلجيكي بعد إصابته بتسمم غذائي، إثر تناوله طبق من المعكرونة الإسباجتي بصلصة الطماطم التي تركها في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 أيام.

وفوجئ أهل الشاب الذي يدعى AJ، ويبلغ من العمر 20 عامًا، عند استيقاظه من النوم بأنه متوفيًا من ساعات.

وكان الشاب أعد طبق المعكرونة الإسباجتي قبل 5 أيام وتركها في المطبخ في درجة حرارة الغرفة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبعد قضاء يوم في الجامعة، عاد إلى المنزل وقرر تسخين الوجبة في الميكروويف وتحميصها قبل الخروج لممارسة الرياضة، غير إنه شعر بألم في المعدة وصداع وغثيان اضطره للعودة إلى بيته بعد 30 دقيقة فقط.

ثم تقيأ بغزارة وعانى من نوبتين من الإسهال المائي، وقرر الخلود إلى النوم لكنه في صباح اليوم التالي توفي.

وتوصل الفحص القانوني إلى أنه توفي في الساعة الرابعة صباحًا، أي بعد نحو 10 ساعات من تناول المعكرونة.

وكشف تشريح الجثة أن الوفاة كانت نتيجة التسمم الغذائي الناجم عن البكتيريا العصوية الشمعية.

وكان يعاني أيضا من نخر كبدي متوسط ​​الفصيص المركزي، ما أدى إلى توقف أعضائه عن العمل.

وتسبب حفظ الإسباجتي في درجة حرارة الغرفة لعدة أيام، للسماح لبكتيريا Bacillus cereus بالنمو بنسبة عالية جدًا وأدى ذلك إلى إنتاج كمية عالية من السم (14.8 ميكروجرام/جرام) في المعكرونة والذي من المحتمل أن يكون مسؤولاً عن هذه النتيجة المميتة.

وتحتوي الأطعمة غير المطبوخة على جراثيم Bacillus cereus التي يمكنها البقاء على قيد الحياة عند طهي الطعام.

وإذا تُرك الطعام في درجة حرارة الغرفة، يمكن أن تنمو الجراثيم إلى بكتيريا، والتي تتكاثر وقد تنتج سموم تسبب القيء أو الإسهال.

وعندما تتشكل السموم في الطعام قبل تناوله، يصاب الشخص عادة بالمرض بعد مرور ما بين ساعة أو 6 ساعات.

وعادة ما تكون الأطعمة التي تسبب هذا النوع من الأمراض هي المعكرونة والبطاطس والأرز.

وكلما ترك الطعام المطبوخ لفترة أطول في درجة حرارة الغرفة، زاد احتمالية تلوثه بالبكتيريا أو السموم الطعام وجعله غير آمن للأكل.

وفي حالات نادرة، مثل حالة AJ، يمكن أن يكون قاتلاً، وتتطور السموم أيضًا في الأمعاء الدقيقة بعد تناولها، ما يسبب التسمم الغذائي بعد 6 إلى 15 ساعة من تناول الطعام.

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