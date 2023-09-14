حفل زفاف ينقذ سكان قرية كاملة من "زلزال المغرب".. ماذا حدث؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

شهدت المغرب السبت الماضي، هزة أرضية شديدة القوة، بلغت شدتها 7 درجات، وتبعتها هزة أرضية ثانية أدت إلى مقتل أكثر من 2800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3000 آخرين.

وعلى صعيد آخر، تسبب حفل زفاف أقامته عائلة مغربية في إنقاذ حياة سكان قرية كاملة، من الزلزال المدمر، وذلك عن طريق رغبة والد العروس في إقامة الحفل في ساحة كبيرة فارغة خارج القرية، وفقا لـ"روتيرز".

وأقام والد العروس خيمة كبيرة في ساحة فارغة خارج القرية، واجتمع بداخلها كل سكان القرية، وعند العودة من حفل الزفاف، شاهدوا الدمار الذي حلّ على القرية بفعل الزلزال.

وقال العريس ويدعى محمد بوضاض، البالغ من العمر 30 عاما، في حديثه لـ"روتيرز": " أردنا أن نحتفل، ثم وقع الزلزال وتدمرت المنازل كلها".

وفتح والد العروس الخيمة الذي أقامها لحفل الزفاف، لكي يستقبل بها الحاضرين بعد تدمير الزلزال لقريتهم ومنازلهم، وأصبحت الخيمة مأوى لهم.

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