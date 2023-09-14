أشهر الخرافات عن الريجيم وإنقاص الوزن.. «مصير الكيتو ايه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من المواطنين من زيادة في الوزن، ويلجأون إلى حيل مختلفة للتخسيس، تتنوع بين تناول كميات قليلة من الطعام والتوقف عن الأكل في ساعات متأخرة من الليل، وأيضًا ممارسة التمارين الرياضية، وآخرون يلجأون إلى الأدوية والعقاقير لإنقاص الوزن.

لكن هناك خرافات منتشرة وأخطاء كثيرة يعتقد أنها تساعد في إنقاص الوزن أو متعلقة بوزن الجسم والسمنة، أوضحها موقع «هيلث لاين»، وهي ما يلي:

أشهر الخرافات عن إنقاص الوزن

- يعتقد العديد أن تناول الكربوهيدرات يؤدي إلى زيادة الوزن، فيقومون بالتوقف عنها، وهي خرافة شائعة، والصحيح أن تناول الكربوهيدرات بكميات قليلة ومناسبة، ثم تناول البروتين بكميات كبيرة، فذلك يؤدي إلى فقدان الوزن.

- تقسيم الوجبات على فترات متفرقة من اليوم، هي خرافة منتشرة لدى البعض، حيث يلجأ العديد مثلا إلى تقسيم وجبة الفطار والغذاء على 4 فترات، لكن الأفضل هو تناول الطعام عندما تشعر بالجوع ثم تتوقف عندما تشعر بالشبع.

- عدم تناول وجبة الإفطار مرتبط بزيادة الوزن، فهو خطأ فتناول وجبة الإفطار من عدمها لا تؤثر على زيادة الوزن.

- الوجبات السريعة تسبب السمنة، وهي أكثر العادات المنتشرة عن السمنة وزيادة الوزن، لكن ليست كل الوجبات السريعة تسبب السمنة، فمكونات بعض هذه الوجبات لا تحتوي على أي مكونات تؤدي إلى ذلك.

- يعتقد البعض أن حرق الدهون يقل في الشتاء، إلاً أنه يزيد معدل الحرق عن الصيف؛ لأن الجسم يحافظ على درجة الحرارة الداخلية.

- تعد النشويات أحد أهم مصادر الطاقة للجسم، ولا بد من وجودها بصورة مستمرة، فالبُعد عنها لا يؤدي بالضرورة إلى إنقاص الوزن.

استشاري التغذية لـ«الوطن»: نظام الكيتو غير مناسب

الدكتورة أميرة البخات، استشاري التغذية والسمنة المفرطة، أكدت في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك بعض الخرافات المنتشرة عن إنقاص الوزن، منها على سبيل المثال اتباع نظام الكيتو، أو النظام منخفض الكربوهيدرات، فهو بالفعل يؤدي إلى إنقاص الوزن، لكن اتباع ذلك النظام ربما يكون خطرًا على صحة بعض الأفراد مثل مرض السكرى.

ونصحت استشاري التغذية والسمنة بالابتعاد عن العقاقير والأدوية التي تساعد على إنقاص الوزن، فهي ذات آثار جانبية على الجهاز الهضمي، بجانب آثار أخرى على المدى الطويل تتعلق بصحة الكلى، كما أشارت إلى أن شرب المياه لا يؤدي إلى ظهور الكرش، وهي خرافة شائعة ولا أساس لها من الصحة إطلاقًا.