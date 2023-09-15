أسباب وأعراض اضطراب النوم ليلا.. ابتعدي عن هذه العادات فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل تٌعيق النوم، بعضهم لا يستطيع النوم لفترات كبيرة وآخرين يستيقظون دون سبب واضح في منتصف الليل، خاصة الفتيات اللواتي يتعرضن لمشاكل صحية ونفسية بسبب تلك الحالة، ما يجعلهن يحاولن معرفة الأسباب وما هي الأعراض؟ وكيف يمكن التغلب عليها ومقاومتها للحفاظ على هدوئهن خاصة اللواتي لديهن أطفال.

أسباب اضطرابات النوم

تحدثت نهى إيهاب، لايف كوتش متخصصة في علم النوم واضطراباته إن هناك لغات 5 للنوم من بينها الشعور بالتوتر والآرق الذي يتمثل في 4 أشكال، هو ذهاب الشخص للنوم ولا يستطيع، أو يمكن الدخول في ثبات عميق ثم يقوم في منتصف الليل ولا يقوى على النوم مجددا، أو يمكن من خلال الاستيقاظ قبل الميعاد المحدد بفترة من الزمن، مع تولد شعور بالصداع والدوخة.

وأوضحت خلال منشور توعوي لها في برنامج«جروب الماميز»، أن كل الأسباب السابقة يمكن أن يكون سببه التفكير الزائد في أمر ما، وعدم القدرة في حسمه بشكل نهائي، وربما يكون نتيجة المعاناة من آلم جسدي، أو نتيجة تناول بعض الأدوية والفيتامينات التي تؤخذ في وقت متأخر ما يمكن أن تتسبب في الشعور بالآرق.

طرق طبيعية تساعد على النوم بانتظام

وتابعت المتخصصة في علم النوم، أن هناك أسبابا تجعل الأشخاص لا ينامون بشكل طبيعي منها تناول فيتامين «د»، يمكن أن يؤثر على النوم في الليل.

وتابعت أن هناك أنواعا للتنفس تُسَرِع من عملية النوم، عبارة عن أخذ النفس من الأنف مع العد من 1 إلى 4، ثم كتم النفس أثناء العد من 1 إلى 7، ثم إخراجه من الفم وصولًا للعد من 1 إلى 8، الذي يعتبر نوعا من المهدئات التي تٌحسن من عملية النوم السريع، ويُفضل القيام بها أثناء التواجد على السرير حتى لا يشعر الشخص بالدوخة.

عدم الإكثار في تناول الكافيين

ونصحت نهى إيهاب، بعدم الإكثار من تناول الكافيين كونه يؤثر على عملية النوم، مضيفة:«هذا الأمر يٌؤثر بالسلب ويُوقف الإشارات التي تنبعث من المخ التي بدورها تُعطي الشعور بالنوم، بلاش شاي وقهوة ونسكافيه على الأقل قبل النوم بحوالي 3 ساعات».

أعراض اضطراب النوم

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أعراض اضطراب النوم، وفق موقع«مايو كلينيك»الطبي.

تشمل أعراض اضطرابات النوم، ما يلي:

- الشعور بالنعاس الشديد نهارًا.

- نمط تنفُّس غير عادي.

- شعور غير مريح برغبة في التحرك أثناء محاولات النوم.

- يمكن وجود تحركات أو مشاعر غير عادية أو مزعجة أثناء النوم.