من الآثار للعناية بالبشرة.. «دعاء» تبحث عن حلمها في 11 دولة حول العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سعت وراء حلمها وتحقيق طموحها، فتغلبت على القيود المجتمعية المفروضة على الفتاة الصعيدية التي تلزمها بعدم السفر خارج البلاد بمفردها، إلا أن الأربعينية دعاء ثابت، ابنة محافظة قنا، قررت تخطى الحواجز والعقبات وإقناع أسرتها، حتى استطاعت التجول في أكثر من 11 دولة حول العالم، بحثاً عن التميز في منتجات العناية بالبشرة والجسم التي تصنعها من وحى الطبيعة.

العمل بالأدوات المنزلية

تخلت ابنة محافظة قنا عن عملها كمفتشة للآثار، التي شغلتها نحو 7 أعوام، لتُحقق ذاتها في مجال العناية بالبشرة والشعر، فضلاً عن العمل بالأدوات المنزلية، التي روت كواليس رحلتها التي بدأت من الصين، خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلةً: «كانت البداية بالسفر للصين، وهناك لاحظت أن الشعب الصيني يهتم بالمنتجات الطبيعية جداً، سألت ودرست وبعد عودتي لمصر قررت تحليلها من قبل وزارة الصحة حتى توصلنا لها، وأول منتج قمت بتصنيعه كان عبارة عن سيروم للبشرة».

التميز والانفراد في سوق العمل

«بدأت إني كنت مدير مشتريات، في مجال الريتيل داخل السوبر ماركت والهايبرات، اللي ساعدنى إني اتعرفت على شريك سعودي وآخر صيني، ومن هنا كانت بداية السفر لباقي الدول وأجيب شغل منها»، هكذا بدأت «دعاء» رحلتها مع حلمها المؤجل.

أكثر من 11 دولة في شتى أنحاء العالم، سافرت إليها الشابة الصعيدية بحثاً عن التميز والانفراد في سوق العمل، وتحكى عن تجربتها: «رُحت الصين وتركيا ولبنان ودبي والبحرين والسعودية وكوريا وغيرها، وبقيت تاجرة وبعمل تعاقدات مع الشركات في العالم وأصبح لي شعبية كبيرة بخلاف الثقة اللي حصلت عليها من قبل مالكيها».