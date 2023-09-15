ماذا يحدث في جسم المرأة عند ممارسة العلاقة الحميمة يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لا تهتم بعض النساء بممارسة العلاقة الحميمة يوميًا، ولكن المفاجأة أن الجماع اليومي يقدم لصحة المرأة العديد من الفوائد المذهلة.

لذا نستعرض فوائد ممارسة العلاقة الحميمة يوميًا للمرأة، وفق لما ذكره موقع "Very wellmind".

1- تقوية المناعة

تساعد العلاقة الحميمة يوميًا على تقوية مناعة المرأة، لأن الجماع يجعل الجسم قادرًا على محاربة العدوى.

2- تقوية الذاكرة

كشفت دراسة عام 2018 أن ممارسة العلاقة الحميمة يوميًا يساهم في تقوية الذاكرة، لأن الجهد الذي يبذله الجسم عند الجماع يحسن تدفق الدم إلى المخ.

3- فقدان الوزن

يساهم الجماع اليومي في إنقاص الوزن الزائد، لأن العلاقة الحميمة تشجع الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

4- زيادة اللياقة البدنية

تحسن العلاقة الحميمة من اللياقة البدنية للجسم، لأن النشاط البدني المبذول أثناء ممارستها مماثل لأداء التمارين الرياضية.

5- تعزيز صحة القلب

يصبح القلب أكثر كفاءة في ضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم عند ممارسة العلاقة الحميمة بصفة يومية.

6- القضاء على الأرق

تتحسن جودة النوم عند ممارسة العلاقة الحميمة يوميًا، لأن المخ يفرز أثناء الجماع هرمون البرولاكتين المكافح للأرق.

7- الوقاية من الاكتئاب

يقل خطر الإصابة بالاكتئاب عند ممارسة العلاقة الحميمة يوميًا، لأن الجماع يشجع المخ على إنتاج هرمون السيروتونين المحسن للمزاج.

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