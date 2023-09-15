الامارات | «مدام بترفلاي».. عرض أول يبهر الحضور في «دبي أوبرا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت «دبي أوبرا»، أبرز مراكز الفنون الأدائية في الإمارات، والمركز الفني المتميز في الشرق الأوسط، أمسية مبهرة مزجت بين المشاعر والأنغام الموسيقية والمشاهد التراجيدية مع العرض المسرحي الأول لـ«مدام بترفلاي (Madama Butterfly)»، العمل الأوبرالي السردي المؤثر للمؤلف الإيطالي جاكومو بوتشيني.

واستمتع الجمهور بالعرض الذي استمر على مدى يومين، بالأداء الاستثنائي لأعضاء فرقة الباليه والأوبرا الوطنية المجرية من خريجي أهم المعاهد الموسيقية في أوروبا الشرقية، والتي نادراً ما تقوم بجولات خارج المجر.

ويحمل العمل الفني الخالد لبوتشيني «مدام بترفلاي»، قصة مؤثرة ومثيرة للمشاعر وغنية بالتضحيات والصدامات الثقافية، ونجح الأداء الفني والعرض الموسيقي الاستثنائي للفرقة المجرية في نيل إعجاب الجمهور.

وضم العمل المسرحي الذي أخرجه يانوس كوفاكس، مجموعة متميزة من نجوم الأوبرا العالميين، بما في ذلك تشيلا بوروس في دور «Cio-Cio-San»، وبولديزار لازسلوا الذي أدى دور «Pinkerton»، كما أبدعت الأصوات الفنية الصادقة في إبهار الجمهور ونقلهم في رحلة إلى عالم «مدارم بترفلاي»، حيث يلتقي الشرق بالغرب في قصة حب تراجيدية على مر العصور.

وأسهمت التقنيات الصوتية والمرئية المتطورة في «دبي أوبرا» في نجاح الأداء الفني لتلك التحفة الأوبرالية وفي تقديم إنتاج فني بصري وصوتي متميز، إذ تم اختيار العروض الضوئية وقطع الأزياء والتجربة الفنية الشاملة بعناية كاملة.

وأبدع يانوس كوفاكس، أحد أبرز قادة الأوركسترا المرموقين في المجر والحائز العديد من الجوائز العالمية، في قيادة أوركسترا مسرحية «مدام بترفلاي»، ونجح في إعادة الحياة لمجموعة من الروائع الفنية لبوتشيني، والتي نالت إعجاب الجمهور، بما فيها الأغنية الشهيرة «Un bel dì vedremo».

ويقدم عرض «مدام بترفلاي» الأوبرا المؤثرة لبوتشيني، والذي قدمته دار الأوبرا المجرية في دبي أوبرا، شهادة حية على قدرة الأوبرا في على إلهام الجمهور، ويعد هذا العرض جزءًا من التزام دبي أوبرا بتقديم تجارب ثقافية عالمية في المدينة، وإثراء المشهد الثقافي في دبي التي تحتفي بالفنون والثقافة.

وحضر الحفل المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، وعدد من المسؤولين والسفراء.