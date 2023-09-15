الامارات | بدور القاسمي تُكرّم الفائزين بـ «جائزة الشارقة للأدب المكتبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي، الذي أقيم أول من أمس في المقر الرئيس لمكتبة الشارقة العامة، وكرّمت الفائزين بالدورة الـ23 من الجائزة، التي جاءت هذا العام تحت عنوان «التعليم والتعلم والمكتبات: سبل الدمج والتمكين وأفضل الممارسات»، واستقبلت أكثر من 30 بحثاً من ثماني دول.

وجالت القاسمي في أروقة المكتبة قبل افتتاح الملتقى، وأشادت بتنوّع وثراء أقسامها التي تلبي اهتمامات القراء من مختلف الأعمار والثقافات، واستمعت إلى شرح مفصل حول الخدمات الذكية التي تقدمها المكتبة لتسهيل استفادة الجمهور من موادها المعرفية.

وفي كلمتها خلال افتتاح الملتقى، أوضحت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أن الجائزة تستهدف النهوض بالبحوث والدراسات في مجال المكتبات والوثائق والأرشيف والمعلومات، وزيادة الوعي بأهمية المكتبات ودورها في تطوير الحركة الثقافية والبحثية.

وأعلنت بوشليبي عن إطلاق هيكلية جديدة للجائزة، تشمل إضافة فئتين جديدتين، هما: «فئة أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، و«فئة أفضل مشروع وممارسة في حقل التخصص»، كما كشفت أن موضوع الدورة المقبلة من الجائزة سيكون بعنوان: «التحول نحو البيئة المعرفية الخضراء».

وفي ختام الافتتاح، تم تكريم الفائزين بالجائزة: الأستاذ الدكتور محمود شريف أحمد زكريا، الدكتورة نهلة محمد موسى، الدكتور عماد عيسى صالح، الدكتورة أماني محمد السيد.

• الجائزة تستهدف النهوض بالبحوث والدراسات في مجال المكتبات والوثائق والأرشيف والمعلومات.