كيف تعالجين مشكلة الشعر الدهني؟.. استخدمي المناشف الورقية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد الشعر الدهني من المشكلات التي تواجه الكثير من الأشخاص خاصة النساء، وهو ما يدفعهن للبحث عن وسائل فعالة لعلاجه وجعله يتمتع بمظهر جذاب عند الاستعداد للذهاب خارج المنزل في المناسبات المختلفة.

السبب في مشكلة الشعر الدهني

يصبح الشعر دهنيًا عندما يفرز الجسم الزهم وهي عبارة عن مادة دهنية تساعد في ترطيب فروة الرأس والشعر، مما يحافظ على صحته وقوته، ومع ذلك، فإن هناك بعض الحالات التي تنتج أجسامهم تلك المادة بنسبة أكبر، ولهذا السبب تصبح شعورهم أكثر دهنية بشكل أسرع بكثير من الآخرين.

خطوات لمعالجة الشعر الدهني

ووفق ما قدمه موقع «wikihow»، يمكن معالجة الشعر الدهني بخطوات فعالة وهي:

- غسل الشعر بالشامبو

اغسلي شعرك بالشامبو للحصول على أسرع حل، فالشامبو مصمم خصيصًا لتنظيف شعرك وإزالة الزيوت الزائدة منه، فقط دلكي فروة رأسك بلطف أثناء غسل الشعر به واتركيه لمدة 5 دقائق على الأقل قبل شطفه.

واعتمادًا على مدى سرعة تحول شعرك إلى الدهني، قد تحتاجين إلى غسله بالشامبو مرة واحدة يوميًا أو أكثر، وهناك أيضًا بعض أنواع الشامبو المصممة خصيصًا للشعر الدهني، التي تستخدم مواد معينة تزيل المزيد من الزهم من فروة الرأس وساق الشعر.

- استخدمي منتجات الشعر الخالية من الزيوت

على الرغم من أن المنتجات المختلفة مثل البلسم والزيوت والكريمات يمكن أن تساعد في ترطيب وتقوية شعرك، إلا أنها يمكنها أيضًا أن تجعل الشعر الناعم يبدو ضعيفًا وتضيف دهونًا إضافية لشعرك، لذا يتعين عليك عند اختيار تلك المنتجات الخاصة بعناية الشعر، البحث عن التي تخلو من الزيوت.

- لا تمشطي شعرك كثيرًا

عندما تقومين بتمشيط شعرك، فإن تلك الحركة تحمل الزيت من فروة رأسك إلى أطرافه مما يجعله أكثر دهنية، لذا حاولي تمشيط شعرك بما لا يزيد عن مرتين في اليوم، ولنفس السبب، حاولي تجنب لمس شعرك، فإذا وجدت نفسك تلمسين شعرك باستمرار، فقد يؤدي ذلك إلى نشر الزيوت حول شعرك بشكل أكبر.

- استخدمي المناشف الورقية لتجفيف شعرك

استخدام منشفة ورقية يمكن أن يساعد في تقليل المظهر الدهني لشعرك، كما يمكنك أيضًا استخدام ورق نشاف خاص بالأمر، إذا كانت المناشف الورقية لا تلتقط كمية كافية من الزيوت المتواجدة بفروة رأسك وشعرك.

أسباب تحول الشعر للدهني

- يمكن أن يؤدي الشعور بالقلق إلى إنتاج جسمك المزيد من هرمون التوتر الذي يسمى الكورتيزول، حيث يمكن أن تؤدي زيادة الكورتيزول بدوره إلى زيادة إنتاج الزيت في فروة رأسك، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الدهني.

- يمكن أن يؤدي تناول العديد من الأطعمة الدهنية إلى تحول الشعر للدهني أيضًا.