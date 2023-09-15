احذر.. الخرف يتضاعف في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف بحث جديد أن كبار السن الذين يجلسون لمدة 10 ساعات يوميا أو أكثر، هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

كما أن كبار السن الأقل نشاطاً، الذين يجلسون لمدة 15 ساعة يومياً أو أكثر، لديهم زيادة بنسبة 320% للإصابة بالخرف، وفق ما ذكر موقع "هيلث داي".

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد مراجعة بيانات 50 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، كان عمرهم 60 عاماً على الأقل عندما تم إدخال معلومات عنهم في قاعدة البيانات.

وتضمنت المعلومات التي تم توثيقها بين عامي 2006 و2010، روتين النشاط اليومي النموذجي للمشاركين.

وقال الدكتور ديفيد رايشلين الباحث الرئيسي في جامعة ساوث كاليفورنيا: "لقد بحثنا فيما إذا كان الجلوس أكثر من اللازم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف"، و"تبين أنه إذا كنت مستقراً لأكثر من 10 ساعات يومياً، فهناك خطر أكبر".

وبالمقارنة مع قضاء 9 ساعات يومياً على الأريكة، ارتبطت 10 ساعات من عدم النشاط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 8% بين كبار السن.

وكان المزيد من عدم النشاط أكثر خطورة، فالذين سجلوا 12 ساعة يومياً من عدم النشاط شهدوا ارتفاع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 63%.

أما الذين جلسوا لمدة 15 ساعة يومياً فكان لديهم زيادة مذهلة بنسبة 320% في خطر الإصابة بالخرف.

وشدد رايشلين على أن الدراسة لا تثبت أن الخمول يسبب الخرف، فمن الممكن أن تكون المشاكل الأخرى التي قد تؤدي إلى الخمول، مثل ضعف الصحة البدنية أو حتى المراحل المبكرة غير المشخصة من الخرف نفسه، هي السبب الحقيقي.