فتاة فيتنامية تزعم أنها لم تنم منذ 11 عاما.. مشكلتها بدأت بالبكاء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يظل الشخص مستيقظا لساعات متأخرة من الليل رغم اتخاذ قرار الذهاب إلى النوم مبكرًا، فهو يعاني من الأرق، ربما يستمر الأرق لأيام، لكن فتاة فيتنامية زعمت أنها لم تنم منذ 11 عامًا كاملة، وأثارت جدلًا كبيرًا ودهشة، فهي تعاني من الأرق المستمر، بحسب ما ادعته ونشرته صحيفة «Oddity Central».

الفيتنامية تدعى تران ثي لو، وعمرها 36 عامًا، تعمل في روضة الأطفال بمدينة كوانج نجاي، أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي في فيتنام، بعد أن زعمت أنها لم تنم منذ أكثر من 11 عامًا تقريبًا، وقالت أن الأرق الذي تعاني منه هو بدأ بنوبة بكاء غريبة، وبدأت تتدفق الدموع من عينيها، ورغم محاولة النوم إلا أنها لم تستطع إيقاف تدفق الماء من عينيها.

توقفت عن البكاء لكن عدم النوم لم يتوقف

توقف البكاء لكن «تران» لم تستطع النوم منذ حينها، وكان البكاء دون سبب واضح، فلم تكن تعاني من مشاكل أو أزمة نفسية، وحاولت النوم لكن دون جدوى، كانت عيناها متعبتين، لكن عقلها كان مستيقظًا تمامًا، تقول: «لم تفعل شيئًا على مدى السنوات الـ11 الماضية سوى الاستلقاء وعينيها مغمضتين للاسترخاء بينما كان زوجها وأطفالها نائمين».

هالات سوداء أسفل عينيها

هالات سوداء حول عينيها والجلد الداكن المحيط بها، وقبل بداية رحلتها مع الأرق وعدم النوم، كانت بشرتها نضراء: «لم أقل إني لم أنم منذ 11 عامًا للحصول على الإعجابات أو أصبح مشهورة، إذا نظرت لي بتركيز يمكنك رؤية التأثيرات، توجد هالات سوداء حول عيني والجلد المحيط بها داكن جدًا أيضًا».

كان زوجها بجانبها، وحاول منحها الكثير من الشجاعة: «لقد منحني الكثير من الشجاعة، كان ينصحني كل ليلة بالهدوء وإغلاق عيني والنوم، لكنني لم أستطع أن أفعل ذلك، وأثناء نومه بدأت أتساءل لماذا لا أستطيع النوم أصلاً، وقررت أن أذهب إلى المستشفى وأعرف ذلك».

ذهبت الفيتنامية إلى مستشفى الأمراض العقلية بمقاطعة كوانج نجاي، وقام الأطباء بتشخيص إصابتها بالأرق الشديد، ووصفوا لها الدواء، ورغم ذلك فشلت محاولتها في النوم: «كان الدواء باهظ الثمن لكن آثاره الجانبية شديدة للغاية، توقفت عن تناوله بعد بضعة أشهر».

جارتها تؤكد ما زعمته الفيتنامية

جارتها أيضًا أكدت لموقع «Oddity Central» أن تران ثي لو تعاني من الأرق بالفعل، وأنها روت لها ما يحدث معها وشهدته بالفعل، وتعترف جارتها أن قصتها مجنونة، لكنها تؤكد أن قصتها حقيقية.

مشاكل صحية نتيجة عدم النوم

تظل الفيتنامية المصابة بالأرق إيجابية بشأن حالتها، رغم معاناتها مع العديد من المشاكل الصحية نتيجة عدم النوم، مثل آلام العظام وآلام المعدة، ولا تزال تأمل أن تتمكن يومًا ما من النوم كشخص عادي مرة أخرى.