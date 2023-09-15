هل ارتجاع حمض المريء يرتبط بالسرطان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف بحث جديد في معهد كارولينسكا بالسويد، أن غالبية المرضى الذين يعانون من ارتجاع حمض المريء ليس لديهم خطر الإصابة بالسرطان.

وقد تخالف هذه النتيجة الربط المعروف في الأدبيات الطبية بين ارتجاع حمض المريء وسرطان المريء، وفق ما ذكر موقع "مديكال إكسبريس".

وشملت الدراسة الجديدة التي أجريت في 3 دول هي السويد والدنمارك وفنلندا، وشملت بيانات 285 ألف مريض بـ ارتجاع حمض المريء، تم فحصهم بالمنظار.

وقارن الباحثون خطر الإصابة بسرطان المريء مع الأفراد من عامة السكان المتطابقين حسب العمر والجنس، وفي نفس الفترة في البلدان الـ 3.

ولم تُلاحظ أي زيادة في خطر الإصابة بسرطان المريء في المرضى الذين يعانون من ارتجاع حمض المريء، ويُخشى من تأثير الغشاء المخاطي للمعدة لديهم.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة داغ هولمبرغ: "هذه نتيجة مرضية لأن مرض الارتجاع هو حالة شائعة جداً، وقد وجدنا أن معظم المرضى لديهم غشاء مخاطي طبيعي تماماً عند فحص المعدة بالمنظار".