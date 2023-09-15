"كولر vs بن شيخة".. حظوظ مدربي الأهلي والاتحاد في الفوز بـ"السوبر الإفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، لقاءً من العيار الثقيل، مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غريمه اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة السوبر الإفريقي التي تُقام على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

ويلعب الأهلي ضد اتحاد العاصمة، مساء اليوم وتحديدًا في التاسعة على ملعب، في صراع شرس على تحقيق الانتصار لرفع كأس السوبر الإفريقي.

وإلى هنا نكشف ما تقوله لنا الأبراج بشأن حظوظ مدرب الأهلي مارسيل كولر، ومدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، وفقًا لما ذكره خبير الأبراج وعلم الفلك محمد صبحي، في تصريح لـ"الخليج 365".

- عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة:

22 نوفمبر 1963 (برج العقرب)

حظوظ المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، من مواليد برج العقرب، من العشرية الثالثة، ستكون البداية لفريقه أكثر تحفظًا، بالنسبة له يخطط بأن يكون فريقه أكثر توازن ومحاولة لاستغلال الفرص، ما يمكن أن يساعده في الاستحواذ على المباراة، وتسجيل هدف، ولكن أيضًا ستخرج الامور عن السيطرة.

- مارسيل كولر مدرب الأهلي:

11 نوفمبر 1960 (برج العقرب)

حظوظ المدير الفني للنادي الأهلي، وهو من مواليد برج العقرب، العشرية الثانية، سيحاول أن يكون صاحب السيطرة على مجريات المباراة ويتدخل في توقيت حاسم يجد فيه المباراة على وشك الضياع من الفريق، لكن يستعيد السيطرة على مجريات الأمور سريعًا.

وستكون حظوظ وفرص "كولر" أكبر من "عبد الحق"، وسيحقق النادي الأهلي انتصارًا غاليًا، وخاصة في الشوط الثاني من المباراة.