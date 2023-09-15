اللون الكرزي الداكن يزين أظافرك في خريف 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يحتل اللون الكرزي الداكن "Dark Cherry" عرش ألوان طلاء الأظافر في خريف 2023، كما أنه يمنح المرأة إطلالة جذابة وأنيقة.

وأوضحت مجلة "Jolie" أن هذا اللون هو إحدى درجات اللون الأحمر الجذاب، والذي يتميز بالإثارة والغموض ويضفي على الأظافر مظهراً لافتاً للأنظار يشع بالحيوية والدفء.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي أولاً وضع طبقة رقيقة من الطلاء الأساسي “Base Coat”، والتي تحول دون تصبغ الأظافر باللون.

وبعد وضع طبقة اللون الكرزي الداكن ينبغي وضع طبقة من الطلاء النهائي “Top Coat”، والتي تضفي على اللون لمسة نهائية لامعة من ناحية وتجعل تأثيره يدوم طويلاً من ناحية أخرى.