«محتارة تبيعي ولا تشتري».. سكرتير شعبة الدهب هيقولك تعملي إيه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يظل الذهب على رأس اهتمامات السيدات، سواء كان للزينة أو الادخار، وبحسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، شهد المعدن الأصفر استقرارًا في الأسواق المحلية.

سكرتير شعبة الذهب يحذر من الشراء

وبحسب أسعار الذهب اليوم، يفضل البيع بدلا من الشراء؟، وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق باتحاد الغرف التجارية، خلال حديثه لـ«هُن»، للرد على الأسئلة التي تشغل أذهان السيدات: «استقرار أسعار الدهب لا يؤثر على القيمة، ولو السيدة عندها دهب وعاوزة تبيعه وخايفة من الخسارة، تحسب قيمة الدهب وبكده هتعرف السعر والفرق هل مناسب لها أم لا».

وأضاف نادي نجيب، أنه في كل الأحوال السعر الحالي مختلف عن سعر الشراء، والدهب من المفترض أفضل الطرق المضمونة للحفاظ على قيمة الأموال: «في كل الأحوال مفيش خسارة، لأن الدهب حتى في ظل استقراره الحالي مرتفع عن سعر الشراء، والمفروض أنه استثمار على المدى البعيد، ولو مش مضطرة للبيع خوفا من الخسارة انتظري، ويفضل شراء السبايك لعدم خسارة مصنعية والكاش باك».

أسعار الذهب اليوم

تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب بحسب ما أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية:

- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية 2509 جنيهات للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية 2195 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2300 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

- سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية 1881 جنيهاً للشراء.

- وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1463 جنيهاً للشراء.

قيمة المصنعية

تتراوح قيمة مصنعية الذهب عند شراء جرام الذهب، بين 70 و 85 جنيها للجرام عيار 18، وللعيار 21 من 90 حتى 120 جنيها للجرام، أما العيار الأعلى جودة في مصر الـ 24 فتتراوح قيمة المصنعية لشراء الجرام منه بين 120 جنيها وحتى 150 جنيها، مع بعض الاختلافات الطفيفة حسب محلات الصاغة.