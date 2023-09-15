منها الوضعية السيئة للجلوس.. 5 مخاطر تهدد صحة العمود الفقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف شلبي

صحة العمود الفقري أمرًا بالغ الأهمية، لكن كثيرون لا يدركون المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على العمود الفقري.

إليك 5 مخاطر شائعة يمكن أن تؤثر على العمود الفقري وخيارات العلاج الفعالة، وفق ما أورد موقع "US NEWS HEALTH".

1. الوضعية السيئة

الحفاظ على الوضعية الجيدة للجلوس أمر ضروري للحفاظ على استقامة عمودك الفقري.

ويؤدي التراخي أو الانحناء لفترات طويلة إلى الضغط المفرط على العمود الفقري ومن ثم الألم المزمن.

ويقول الدكتور "نشاشانك جيه ديفي"، طبيب فيزيائي في كلية الطب بجامعة هارفارد: "مع مرور سنوات من الوضعية السيئة، تبدأ العضلات بالإرهاق بسبب الإفراط في الاستخدام، كما تصبح المفاصل التي تتحركها مختلة وظيفيًا بشكل تدريجي ويمكن أن تبدأ في إظهار علامات التآكل، مثل التهاب المفاصل المبكر".

ولعلاج الوضع السيئ، من الضروري استخدام الكراسي الداعمة، والمشاركة في التمارين التي تقوي عضلات القلب والظهر.

2. نمط الحياة المستقر

اتباع نمط حياة غير مستقر، والذي يتميز بالجلوس لساعات طويلة أو عدم النشاط، يمكن أن يكون له تأثير ضار على العمود الفقري، حيث تؤدي قلة الحركة إلى إضعاف العضلات التي تدعم العمود الفقري وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل الانزلاق الغضروفي أو عرق النسا.

وتشمل التدابير الوقائية الحفاظ على النشاط مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وأخذ فترات راحة متكررة للتمدد والمشي.

3. السمنة

الوزن الزائد يضع ضغطًا كبيرًا على العمود الفقري، مما يؤدي إلى زيادة خطر آلام الظهر، ومشاكل القرص، وأمراض العمود الفقري الأخرى، بحسب "Healthline" المعني بالصحة.

ولعلاج مشكلات العمود الفقري المرتبطة بالسمنة، فإن اعتماد أسلوب حياة صحي يتضمن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن واستراتيجيات إدارة الوزن أمرًا ضروريًا، حيث إن فقدان الوزن يمكن أن يخفف الضغط على العمود الفقري ويحسن صحة العمود الفقري بشكل عام.

4. الصدمة أو الإصابة

يمكن أن تسبب الحوادث أو السقوط أو الإصابات المرتبطة بالرياضة أضرارًا جسيمة للعمود الفقري، حيث تعتبر الكسور أو الخلع أو الأقراص المنفتقة من إصابات العمود الفقري الشائعة التي تتطلب عناية طبية فورية، وقد تشمل خيارات العلاج التثبيت، أو العلاج الطبيعي أو الأدوية أو في الحالات الشديدة، التدخل الجراحي.

ويعد العلاج الفوري والمناسب أمرًا بالغ الأهمية لمنع المضاعفات طويلة المدى.

5. الحالات التنكسية

يمكن أن تؤدي الشيخوخة إلى حالات تنكسية مثل التهاب المفاصل العظمي، أو تضيق العمود الفقري، أو مرض القرص التنكسي، حيث تسبب هذه الحالات انهيار أقراص العمود الفقري والالتهاب، وتضييق القناة الشوكية، مما يؤدي إلى الألم، والتصلب، ومحدودية الحركة.

وغالبًا ما يتضمن العلاج مزيجًا من تقنيات إدارة الألم، والعلاج الطبيعي، والأدوية، وفي بعض الأحيان، العمليات الجراحية.

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