ماذا يحدث إذا تناولت مشروبا غازيا منتهي الصلاحية عن طريق الخطأ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يحب كثير من الأشخاص تناول المشروبات الغازية بصفة مستمرة، دون وعي منهم بأضرارها الصحية التي تسببها.

لكن هل تعلم، ماذا يحدث إذا تناولت مشروبًا غازياً منتهي الصلاحية عن طريق الخطأ؟.. هذا ما نوضحه وفق لما قالته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريح خاص لـ "الخليج 365".

قالت أخصائية التغذية العلاجية: "مدة صلاحية المشروبات الغازية، سواء تخزينها داخل الثلاجة أو خارجها هي 6 أشهر كحد أقصى، لكن يؤثر انتهاء تاريخ صلاحية العبوة، سلبًا على جودة المنتج".

وتابعت: "يتحلل السكر والمواد الحافظة الموجودة بها، ما يؤدي إلى فقدان قوامها ونكهتها، فضلا عن رائحتها الكريهة".

وأضافت: "كما تزيد خطر إصابتك باضطرابات الجهاز الهضمي وآلام المعدة، وعسر الهضم، نتيجة تأثير المنتج بالبكتريا الناجمة عن تلف العبوة، أو إذا كانت العبوة مُحاطة بأي مواد كيميائية، ولم تٌغسل قبل فتحها وتناولها".

ونصحت: "لذا إذا لاحظت وجود مشكلة في اللون أو الرائحة، من الضروري التخلص منه فورا".

وتابعت: "والتحقق دائمًا من تاريخ الصلاحية قبل شرب الصودا، وتخزينها في مكان بارد وجاف".

-أضرار المشروبات الغازية:

1. تحتوي على نسبة عالية من السكريات، ما يؤدي إلى تسوس الأسنان، وارتفاع مستوى السكر بالنسبة لمرضى السكري.

2. يسبب استهلاكها أيضًا تصلب الشرايين بالنسبة لمرضى القلب.

3. يقلل تناولها من كثافة المعادن المفيدة في العظام، مما يؤدي إلى زيادة هشاشة العظام

4. بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكافيين الأرق وقلة النوم.

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