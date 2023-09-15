لمرضى السكري.. الكميات المسموحة لتناول حلوى المولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع اقتراب المولد النبوي، يبدأ الناس في شراء حلوى المولد، ويعتبرها كثيرون من عادات وتقاليد الاحتفال المتوارثة من جيل لآخر، فكيف يمكن لمريض السكري الاحتفال وأكل حلوى المولد دون الضرر بصحته؟

نستعرض لكم مجموعة من النصائح المهمة لمريض السكري قبل تناوله لحلوى المولد، والكميات المسموح له بتناولها، وفقا لتصريحات الدكتور عمر ناجي، استشاري التغذية العلاجية وجراحة السمنة، لـ "الخليج 365".

- عدم الإكثار من تناول الحلوى، فعلى مريض السكري تناول قطعة أو قطعتين فقط طوال اليوم، وعليه اختيار قطعة تحتوي على نسب أقل من السكر.

- الإكثار من شرب المياه على مدار اليوم، وخاصة في وقت تناول الحلوى.

- الاهتمام بقياس السكر عن طريق الجهاز المنزلي المخصص للقياس على مدار اليوم.

- تناول خضروات وفواكه، نظرا لاحتواءهم على نسب عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة لمريض السكري.

- تناول خضروات ورقية تحتوي على نسب عالية من الألياف الطبيعية، لكي تساعد في بطئ ارتفاع نسب السكر في الدم.

- تناول أطعمة قليلة الكربوهيدرات.

- ممارسة الرياضة والحركة المستمرة على مدر اليوم لمريض السكري.

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