بعد اعتناقه الإسلام.. الألماني روبرت باور لاعب الطائي السعودي يوجه رسالة لزوجته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجئ لاعب نادي الطائي السعودي، الألماني روبرت باور العالم بأسره، وأعلن إسلامه، ونشر صورا خلال تأديته الصلاة، موجها الشكر لزوجته وأسرتها، لمساعدته على اتخاذ هذه الخطوة.

وقام الألماني روبرت باور بنشر «استوري» على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، نسب فيها الفضل لزوجته التي شجعته على تلك الخطوة مع مجموعة من الإستوريهات، داعيا الله أن يهديه إلى السراط المستقيم.

اللاعب روبرت باور

وأعلن اللاعب روبرت باور، ألماني الجنسية دخوله الإسلام عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» ونشر باور، عبر حسابه، صورة له وهو يصلي، وكشف أنه أسلم عن طريق زوجته وعائلتها، وعلق على تلك الصورة قائلًا: «لجميع الأشخاص الذين راسلوني اليوم.. لقد اعتنقت الإسلام من خلال زوجتي وعائلتها، لقد مرت سنوات عديدة وأنا ممتن لكم جميعًا لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي».

تفاصيل من حياته الأسرية

على أرض الملعب، يُعرف روبرت باور بأنه عدواني، ولكن في حياته الخاصة، هو محب للأسرة، وتنتقل زوجته تولا التي نشأت في دبي معه في كل مكان يذهب إليه، وهم الآن في جدة؛ لكن قبل ذلك كانت معه في روسيا، ووثق تلك الفترة من حياته عبر استوريهات «الإنستجرام»، قال في حديث لموقع «express» الألماني:«أنا محظوظ بما فيه الكفاية للعيش مع عائلتي حيث أكون، ما يجعل الكثير من الأشياء أكثر احتمالاً وسهولة بالنسبة لي، لكن عندما أكون في المنزل، أكون أبًا وزوجًا، ويمكنني أن أترك صخب الحياة اليومية ورائي، على الأقل لبضع ساعات».

واستكمل حديثه عن ما يميز شخصيته قائلًا: «إنني ذو وجهين على أرض الملعب، أنا ملتزم للغاية وعاطفي وربما عدواني بعض الشيء، وهو أمر يقتصر بالطبع على المستوى الصحي، أما خارج الملعب فأنا على النقيض تمامًا وأصف نفسي بأنني رجل هادئ إلى حد ما، أنا رجل عائلة، أستمتع بقضاء الوقت مع الأشخاص المقربين مني، في هذه اللحظات يمكنني إعادة شحن بطارياتي لعملي كلاعب كرة قدم محترف».

انتقال باور للدوري السعودي

ويلعب «باور» حاليًا مع نادي الطائي السعودي، بعد انضمامه إلى الدوري السعودي للمحترفين بعقد لمدة عام واحد، وظهر لاعب كرة القدم الألماني البالغ من العمر 28 عامًا لأول مرة في الدوري الألماني في 31 أكتوبر 2014 ضد فورتونا دوسلدورف، ليحل محل ألفريدو موراليس، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0 وشارك في مباراة أخرى ضد درامستادت في 22 نوفمبر 2015 شهدت تسجيل باور هدفه الأول في الدوري، وفق موقع «freepressjournal» الألماني.

مسيرته في الدوري الألماني

بعد عام من أول ظهور للاعب روبرت باور في مباراة ضد درامستادت في الدوري الالماني انتقل «باور» إلى فيندر بريمن في أغسطس 2016 وتمت إعارته إلى إف سي نورنبيرج بعد عامين، وأبرم عقد طويل الأمد مع النادي الروسي FC Arsenal Tula ونقل قاعدته إلى Sint-Truiden، بلجيكا في سبتمبر 2021.

ومثل باور ألمانيا في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA في نيوزيلندا عام 2015 وكان جزءًا من تشكيلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، والتي شهدت حصول ألمانيا على الميدالية الفضية.

ثم كانت المحطة الحالية بانضمامه لنادي الطائي السعودي؛ حيث تغيرت حياته تمامًا فقد أعلن إسلامه، ووجه الشكر لإسرته الصغيرة المكونة من زوجته وثلاث فتيات وطفل صغير.