طبق تايلاندي شهير يتسبب في وفاة الآلاف سنويا.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

في واقعة مفزعة، تبين أن هناك طبق طعام تايلندي يتسبب في وفاة الآلاف سنويًا بتايلندا، لتناولهم ذلك الطعام المعروف باسم "كوي بلا"، حيث ينتج عنه أمراض خطيرة تهدد حياة الإنسان، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة Daily Star البريطانية.

يحظى هذا الطبق بشعبية كبيرة في تايلند، وتحديدًا في مقاطعة "خون كاين"، التي تعد من أفقر مناطق البلاد، وتعتمد مكونات الطبق على الأسماك النيئة المطحونة، ويضاف إليها التوابل وبعض الأعشاب، والكثير من عصير الليمون.

ومن أبرز المخاطر الصحية التي تنتج عن تناول هذا الطعام، الإصابة بسرطان الكبد، كما أن تحتوي تلك الأسماء التي لم يذكر نوعها، على الديدان المفلطحة الطفيلية، أو الديدان المثقوبة الحية التي تعيش بداخلها، وعادة ما تعيش تلك الديدان في الأسماء الموجودة بالمياه العذبة.

وغالبًا ما تصيب تلك الديدان القنوات الصفراوية، ويتطور الأمر إلى الإصابة بسرطان الكبد، ويؤدي إلى وفاة أكثر من 20 ألف شخص سنويًا، ومن بينهم والدي طبيب تايلندي يدعى " نارونج خونتيكيو"، الذي يحاول وعي الأشخاص وخفض عدد الأشخاص التي تتناول هذا الطبق.

وذكر جراح الكبد، أن والديه فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بسرطان الكبد، من الأمراض التي يطلق عليها القاتل الصامت، وذلك نظرًا لأنه أحد أقل معدلات البقاء على قيد الحياة بين أنواع السرطانات الأخرى، إذا لم يتم الكشف المبكر عنه وعلاجه.

يعمل "نارونج خونتيكيو"، مع العلماء والأطباء وعلماء الأنثروبولوجيا الذين أمضوا أربع سنوات في اختبار القرويين في المنطقة بحثًا عن الطفيلي، واستخدم الفريق أجهزة الموجات فوق الصوتية وأدوات اختبار البول، واكتشف أن ما يصل إلى 80% من الأشخاص الذين يعيشون في بعض المجتمعات قد تناولوا الطعام الذي يحتوي على هذه الديدان.

علاوة على ذلك، عمل مسؤولوا الصحة المحليون على تطوير منهج مدرسي لتعليم الأطفال حول مخاطر الأطعمة النيئة، وعلى الرغم من أن المزيد من الناس بدأوا في التعرف على المخاطر، إلا أن خونتيكو يعترف بأن الجيل الأكبر سناً كان من الصعب عليه محاولة التغلب على هذه المخاطر.

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