بـ4000 جنيه.. أغلى علب حلوى المولد لعام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، يبدأ الناس في شراء حلوى المولد، وتبدأ المحلات الشهيرة في الإعلان عن عروضها وأسعار العبوات الخاصة بالحلوى، لنجد عبوات أسعارها تتخطى 1000 جنيه، مما يحدث جدلا بين المستهلكين.

إليكم أسعار أغلى عبوات حلوى المولد بالمحلات الشهرية، حسب صفحاتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، والويب سايت الخاص بهم.

ايتوال

صندوق المحروسة وسعره 3950 جنيه، ويحتوي على 45 قطعة متنوعة من حلوى المولد.

لابوار

صينية أرابيسك سعرها 2450 جنيه، وتحتوي على 60 قطعة من حلوى المولد.

العبد

علبة المولد اخضر وسعرها 1950 جنيه، وتحتوي على 30 قطعة من حلوى المولد.

تسيباس

علبة فاخرة كبيرة وسعرها 1999 جنيه، وتحتوي على 67 قطعة من حلوى المولد المتنوعة.

اكسيبشن

علبة مولد أرابيسك كبيرة وسعرها 1525 جنيه، وتحتوي على 54 قطعة متنوعة من حلوى المولد.

نولا

علبة VIP كبيرة ، سعرها 1890 جنيه، وتحتوي على 76 قطعة من حلوى المولد.

مونجيني

علبة السلطان، سعرها 1800 جنيه، وتحتوي على 85 قطعة من حلوى المولد.

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