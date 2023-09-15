واجهوه بشجاعة.. 3 فتيات يحبطوا محاولة سرقة متجر في إيرلندا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

سجلت كاميرات المراقبة بإحدى متاجر الجرائد في منطقة موس بارك الموجودة بمقاطعة لندنديري في إيرلندا الشمالية، لحظة هجوم لص مسلح ملثم على فتاة عشرينية تعمل بمفردها في المتجر.

لحسن حظ الفتاة، كانت معها فتاتان صديقاتها من نفس عمرها، وهجم اللص بشكل مفاجئ على الفتيات وأخرج أداة معدنية من جيبه ليفتح بها صندوق النقود.

تدخلت إحدى الفتيات بشجاعة ودفعت اللص بعيدا بقوة، ليخرج ويهرب دون تنفيذ عمليته.

وبدأت الشرطة التحقيق في الواقعة للوصول إلى هوية اللص والقبض عليه.

وقال رجل الشرطة بالنتين لـ "دايلي ميل": "كان هذا عملا محزنا، لما عاشته الفتيات من لحظات مفزعة، ولحسن الحظ لم تصاب إحداهن بإصابة جسدية".

5 أشخاص ممنوعون من تناول الفول.. هذا ما يحدث لهم

قاتل خفي في دمك.. كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول الضار على ضغط الدم؟

حلاوة المولد.. 8 أضرار تحدث لجسمك إذا تناولتها قبل النوم

على جميع الأصعدة.. انفراجة وبشرى سارة لمواليد هذه الأبراج

4 أبراج شعارهم في الحياة "البحث عن المال".. هل تعرف أحدهم؟