الفنانة السورية مها المصري توجه رسالة لأهالي ليبيا: «انقذوا عائلتي في درنة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تتوقف المآسي الإنسانية عن الظهور في ليبيا، بسبب الكارثة التي حلت بالبلاد إثر عاصفة دانيال، ومازالت تبعاتها تنكشف يومًا بعد يوم، لكن الضحايا هذه المرة لاجئون سوريون فُقدوا إثر الإعصار، وسط مئات من البشر لم يعرف مصيرهم حتى الآن، وهو ما أعلنته الفنانة السورية الشهيرة مها المصري بألم، إذ ناشدت الجميع بالبحث عن ابن شقيقتها وزوجته وأولادهما.

فقدت ابن شقيقتها وزوجته وأولاده في ليبيا.. فنانة سورية شهيرة تناشد

وبعثت مها المصري، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، برسالة محملة بالألم إلى أهالي مدينة درنة قالت فيها: «ابن أختي وزوجته وأولاده مفقودين في درنة، هم سكان مدينة قديمة بقرب من سوق ظلام وكنيسة، اللي يعرف أي شي عنهن يبعت لنا، اسمه فتح الله منصف بن طاهر»، ونشرت صورة ابن شقيقتها وعائلته، طالبة الدعاء لهم أن يرجعوا في سلامة وخير.

دعاء ورسالة

وشاركت عبر خاصية «الستوري»، الدعاء لهم: «يا من جمعت بين يوسف وأبيه، اجمع بين كل مفقود وذويه، يارب تجمع أختي بابنها وأولادها، كما قدمت تعازيها للشعب الليبي: «تعازينا للشعب الليبي الشقيق، ندعو الله أن يمنحهم القوة والسلام في هذه الأوقات شديدة الصعوبة، اللهم بردًا وسلامًا على أشقائنا في ليبيا، اللهم ارحم ضعفهم وفرج كربتهم، اللهم احفظ أهل ليبيا أينما حلت خطاهم، اللهم إنا نستودعك حياتهم وصحتهم وسعادتهم، وهون مصابهم وارحم موتاهم».

من هي الفنانة مها المصري

ويرصد «هُن»، معلومات عن الفنانة السورية في سطور:

- واحدة من أشهر الفنانات السوريات.

- ولدت في سوريا.

- ولدت في 16 عام 1959.

- ولدت في عائلة فنية كبيرة.

- حفيدة العازف عمر النقشبندي.

- شقيقة الممثلة سلمى المصري.

- بدأت العمل في مرحلة مبكرة من عمرها.

- شاركت شقيقتها الكبرى في برامج الأطفال بالتلفزيون السوري.

- أول أعمالها كان دورا صغيرا في مسلسل فوزية.

- تزوجت في بداية حياتها بمدير التصوير حازم بياعة، وأنجبا ابنتها ديمة، ثم انفصلا.

- تزوجت المصري بالمخرج العراقي عدنان إبراهيم، وأنجبت منه طيف وريم.

- غابت الفنانة السورية عن تقديم الأعمال في العام 2011، عقب اندلاع الثورات.

- وعادت من جديد إلى الساحة في عام 2018 بمسلسل سلاسل دهب.