حقيقة فيديو إنقاذ رضيعة تعلقت بحبلها السري تحت الأنقاض.. في ليبيا أم المغرب؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

في مشهد مؤثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال أيام منذ وقوع زلزال المغرب مقطع فيديو لطفلة رضيعة من تحت الأنقاض وحبلها السري ما زال متدليا منها.

حقيقة إنقاذ رضيعة تحت الأنقاض

مشهد من فيديو انتشر بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وسط بحر من الشائعات، البعض زعم أنه يوثق نجاة الرضيعة من تحت الأنقاض في إحدى القرى المغربية التي ضربها الزلزال فجر السبت الماضي بحسب ما ذكره موقع "«العربية»، وبعد حدوث العاصفة دانيال التي ضربت دولة ليبيا وتسببت في دمار كبير وخسائر بشرية عديدة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نفس مقطع الفيديو للطفلة الرضيعة، وزعم بعض من شاركوا المقطع على مواقع التواصل أن الأم وضعت وليدتها خلال الفيضانات، وسط هول المصيبة، مشيرين إلى أن نجاة الرضيعة وسط السيول معجزة.

وحول حقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنه لا علاقة له بزلزال المغرب أو العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا وهو يعود للحظة العثور على الطفلة الحديثة الولادة عام 2019 في الجزائر.

إنقاذ طفل رضيع وعائلته في زلزال المغرب

وأما فيما يخص الحادثة الحقيقية التي حدثت في المغرب، هي أنه تم انتشال رضيع يدعى بلال ويبلغ من العمر 13 يوما فقط من تحت الأنقاض، بحسب قناة روسيا اليوم، إذ اكتشف الأهالي وجود الرضيع، عن طريق الصدفة، عندما استمعوا إلى صراخه، حتى انتشلوه رفقة جثة والدته من تحت الأنقاض.

وعبرت حينها جدة الرضيع عن حزنها العميق لما تعرضت له العائلة، خاصة أنها فقدت ابنتها، والدة الرضيع، وحفيدتها.

زلزال المغرب وفيضانات ليبيا

وكان زلزال المغرب حصد ما يقارب 3 آلاف قتيل أما فيضانات ليبيا فأغرقت نحو 11 ألفا، وسط توقعات بأن يرتفع عدد الضحايا إلى 20 ألفا، خصوصا مع وجود آلاف المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم بعد.