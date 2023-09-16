«لو سنة أولى جامعة تلبسي ايه؟».. قطع ملابس مهمة يجب أن تكون في دولابك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بداية الدراسة تشكل حيرة للفتيات اللواتي يدخلن الجامعة لأول مرة؛ فالحياة الجامعية تختلف تمامًا عن المرحلة الثانوية التي خرجن منها للتو، يودعن حياة المراهقات ليلتحقن بعالم الأنسات الجامعيات لذا يحتجن إلى إستايل وأسلوب حياة جديد، وفي السطور التالية يقدم «هن» أفكارا لقطع الملابس والإكسسوارت التي يجب أن تكون في خزانتك لمرحلتك القادمة، وفق موقع «collegefashion» البريطاني.

قطع ملابس وإكسسوارات مناسبة لفتاة الجامعة

مع اقتراب الدارسة وبداية الجامعة احرصي على أن يكون في خزانتك بنطلون أسود؛ فهو من قطع الملابس متعددة الاستخدامات التي تتوافق مع جميع ألوان الملابس الأخرى وفى نفس الوقت يساعدك في الحصول على إطلالة أنيقة عند ذهابها للجامعة.

تيشرتات صيفية

يمكنك شراء عدد قليل من التيشيرتات الأساسية أو القمصان للجامعة دون أكمام بأطوال مختلفة، وكذلك بألوان أساسية مختلفة مثل الأسود والأبيض والرمادي والأزرق الداكن ترتديها أسفل الكارديجان مع البنطلون الجينز لتمنحك إطلالة كاجوال، أو ارتداء تيشيرت واحد على الأقل باللون المفضل لديك من أجل التنوع، أو تيشيرت بطبعات جرافيكية تحتوي على شريط أو مقولة لطيفة.

عند شراء التيشرتات الصيفية احرصي على شراء بلوزة مخططة سواء كانت تجمع بين اللونين الأسود والأبيض أو أي ألوان أخرى، حيث تعتبر من قطع الملابس العصرية والأنيقة.

تنانير وبلوفر كشمير

يمكنك ارتداء التنانير والفساتين المستوحاة من رياضة التنس أو التنانير الطويلة حتى تصبح مريحة بشكل أكبر، نسقيها مع البلوفر الكشمير لأنه يتسم بالنعومة ويساعد على الشعور بالدفء عند برودة الطقس وفى نفس الوقت يساعدك في الحصول على إطلالة أنيقة، اختاري أيضًا القمصان والفساتين بدون أكمام لأنها تعتبر من الأساسيات، يمكنك تنسيقها بعدة طرق مختلفة على مدار العام اعتمادًا على الطقس، وينصح بشراء التنانير الجينز والكارجو لأنها الاتجاه السائد هذا العام، مما يجعلها أيضًا خيارات أنيقة وغير رسمية.

البنطلون الجينز الأبيض وحذاء رياضى

اختاري البنطلونات البيضاء لأنه من قطع الملابس الأنيقة والتي تتوافق مع الأحذية والحقائب بمختلف ألوانها، نسقيها مع الأحذية الرياضية لإنها عملية وتساعد على الشعور بالراحة عند السير، بدلاً من الأحذية ذات الكعب العالي التي تعتبر غير عملية وفى نفس الوقت تتسبب في الشعور بالتعب.

حقيبة الظهر

تعد حقيبة الظهر من الأغراض التي يجب أن تحرصي على شرائها لتحمل بداخلها الكتب والأغراض التي تحتاجينها في يومك الجامعى، وراعي أن تتسم الحقيبة بالمتانة وتصميم مميز وتحتوى على الكثير من الجيوب حتى تحمل بداخلها كل ماتحتاج إليه.