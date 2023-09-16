سعال جاف لا يزول؟.. قد يكون السبب نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكدت الجمعية الألمانية لأمراض الرئة وطب الجهاز التنفسي أن السعال النفسي هو سعال لا ينتج عن أسباب عضوية، مثل الربو أو السعال الديكي أو التهاب الشعب الهوائية، وإنما عن أسباب نفسية، مثل القلق والخوف والاكتئاب.

يتميز السعال النفسي بأنه سعال جاف، يحدث في شكل نوبات، قد تستمر لساعات، ويتكرر على مدار عدة أسابيع، ولا يحدث أثناء النوم، كما أنه لا يتفاقم مع بذل مجهود بدني، بالإضافة إلى أنه يصبح أعلى صوتا وأكثر تكرارا عندما يكون المصاب منفعلا عاطفيا.

وفي كثير من الحالات يمكن ملاحظة وجود صلة بالضغوط النفسية السابقة أو الصراع أو القلق أو الاكتئاب.

والسعال النفسي أكثر شيوعا لدى الأطفال، وذلك بسبب تعرضهم لأحداث ومواقف حياتية تشكل عبئا نفسيا عليهم مثل تغيير المدرسة أو المنزل أو الإرهاق في المدرسة أو الضغط العالي من البيئة الاجتماعية أو انفصال الوالدين أو وفاة أحد الوالدين أو الإخوة.

وإذا تم استبعاد الأسباب الجسدية بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، فينبغي حينئذ الخضوع للعلاج النفسي.

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