التهاب البنكرياس المزمن.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يتسبب التهاب البنكرياس المزمن في تلف أنسجة البنكرياس، مما يؤدي إلى نقص إنتاج الإنزيمات الهاضمة. نتيجة لذلك، لا يستطيع الجسم تكسير الطعام وهضمه بشكل صحيح، وتتمثل العواقب المترتبة على ذلك الإسهال وتغيرات في البراز وفقدان الوزن.

لعلاج التهاب البنكرياس المزمن، يجب على المرضى تناول الإنزيمات الهاضمة على شكل أقراص. قد يتم أيضًا وصف المكملات الغذائية والنصائح الغذائية المتخصصة، بحسب الجمعية الألمانية للتغذية العلاجية والوقاية.

ويحتاج مرضى التهاب البنكرياس المزمن إلى السعرات الحرارية والفيتامينات، التي تذوب في الدهون مثل A و D و E و K.

ومن المهم أيضا تناول الأطعمة قليلة الدهون مثل منتجات الألبان ذات المحتوى المنخفض من الدهون واللحوم قليلة الدهون مثل صدور الدواجن ولحم البقر أو لحم الضأن والأسماك قليلة الدهون مثل سمك القد وسمك موسى، بالإضافة إلى الإقلاع عن الخمر.

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