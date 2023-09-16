أشياء لا يفضل تخزينها في «البدروم».. منها الملابس والأطعمة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الطابق السفلي من البيت او «البدروم» كما يطلق عليه، أحد الأماكن في البيت التي تستخدم في تخزين الاشياء القديمة الهالكة، من كتب، ملابس، وألعاب الأطفال، لذلك يجب عليك معرفة ماذا يحدث لمستلزماتك إذا احتفظتي بها في طابق بيتك السفلي، ابرز تلك المشاكل هي التعرض للتعفن والتلف في أسرع وقت وفق موقع «better homes» البريطاني.

أشياء لا يجب تخزينها في الطابق السفلي

أولًا: لا يجب أن تحتفظي بالأغذية القابلة للتلف في الطابق السفلي من بيتك «البدروم» لأنه المكان الأكثر عرضة لتجمع الحشرات والقوارض، لذا لا يفضل تخزينها فيه حتى لا تتلف بسبب الطقس واختلاف درجات الحرارة، بالإضافة إلى القوارض التي تشم رائحة الطعام وتبدأ بالبحث عنه في العبوات البلاستيكية أو الورقية، لذا من الأفضل أن يتم تخزين الخضروات والأطعمة في المطبخ.

المفروشات

قبل تخزين القماش يفضل اختيار أنواع القماش ولا تضعي أقماشك الضرورية في الطابق السفلي فالوسائد والبطانيات والملاءات إذا تعرضت لمستويات رطوبة مرتفعة تصاب أيضًا بالتعفن، ولكن حاولي أن تضعي المفارش في الطابق العلوي مع خزانة الكتان حتى لو لم تكن مستخدمة بشكل يومي، ويمكن أن تخص الضيوف.

الألعاب

تجنبي تخزين الألعاب خاصًة المصنوعة من القماش في الطابق السفلي حتى لا تتعرض للتلف، بالإضافة إلى المصنوعة من المعدن حتى لا تتعرض للصدأ والتأكل، بالإضافة إلى أن تراكم الألعاب البلاسيتك مع تغيرات الطقس يؤدي إلى رائحة كريهة في الطابق السفلي.

مستلزمات الحيوانات الأليفة والأقمشة الهشة

مستلزمات الحيوانات الأليفة لا تقل أهمية عن الأكلات والأطعمة الخاصة بالإنسان، لذا لا يفضل تخزين أغذية الكلاب أو القطط أو أي نوع آخر من أغذية الحيوانات الأليفة في الطابق السفلي بسبب تواجد الآفات وزيادة نسبة الرطوبة، أما بالنسبة لالأقمشة الهشة تجنبي الاحتفاظ بها في طابقك السفلي مثل ملابس الأطفال أو الحيوانات المحنطة أو فساتين الزفاف أو القطع المصنوعة من الفراء والجلد في الطابق السفلي لأنها معرضة للعفن الفطري بسب الرطوبة التغيرات المناخية، يمكن أن تصبح تربة جيدة لتكاثر الحيوانات.