الإكزيما التأتبية.. مرض جلدي مزمن كيف تتعامل معه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

الإكزيما التأتبية التهاب جلدي يؤدي إلى احمرار وحكة وانتفاح سطح الجلد وجفاف الجلد، وقد تخرج أحيانا سوائل من المنطقة الملتهبة.

وعادة ما يبدأ الالتهاب في مرحلة الطفولة وتتغير شدة الالتهاب مع التقدم في العمر، بحسب الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية.

وعن أسباب الإكزيما التأتبية، فهي غير معلومة على وجه الدقة، غير إن الأطباء يعتقدون أنها تتعلق بالجينات أو اختلالات جهاز المناعة أو التعرض لعوامل بيئية.

وأضافت الجمعية أن المحفزات تتمثل في المنسوجات كالصوف والعطور والصابون والكلور والعوامل النفسية (مثل التوتر النفسي) ودرجات الحرارة الرطبة أو الباردة والعدوى (مثل نزلات البرد الشديدة والأنفلونزا) وبعض الأغذية (مثل المكسرات والمأكولات البحرية) وعث الغبار المنزلي وشعر الحيوانات وحبوب اللقاح.

ويمكن علاج الإكزيما التأتبية بواسطة الأدوية مثل الكورتيزون والعلاج بالضوء، إلى جانب العناية الجيدة بالبشرة مع تجنب المحفزات.

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