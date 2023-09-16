خبير عالمي يٌحذر: هذه الكميات من السكر تدمر الكبد.. وفوائد غير متوقعة للفول

القاهرة - سمر حسين - صحة

نصائح ذهبية تحدث عنها الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، حول ما يجب تناوله من طعام وشراب، عقب كثرة اللغط عن أساليب التغذية السليمة، لذا اختار الإجابة العلمية الواضحة والبسيطة عن بعض الأسئلة المهمة التي قد تراود ذهن الكثيرين، في 10 أسئلة وإجاباتها.

ونشر «حمدي» هذه الأسئلة والإجابات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليستفيد منه الجميع بشكل مجاني، وجاءت كالتالي:

أضرار غير متوقعة باللحوم

1 - هل اللحوم ضارة؟

يجب الإقلال من تناول اللحوم الحمراء، بحيث تكون مرة أو مرتين على الأكثر أسبوعيًا؛ فلقد أثبتت الأبحاث أن للحوم الحمراء ثلاثة أضرار، الأول يكمن في دهنها المشبع والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب، وهذا الدهن خاصة في اللحم الضاني وغيره من اللحوم الدهنية يرفع الكوليسترول الضار، ويخفض الكوليسترول المفيد، أما الثاني هو احتواؤها على حديد الهيم heme iron الذي يُزيد من مقاومة الجسم للإنسولين، وهو مرتبط بمرض السكر من النوع الثاني، والثالث هو وجود ارتباط وثيق بين زيادة استهلاك اللحوم وفرصة حدوث سرطان القولون.

فوائد لا تتخيلها في الفول

2 - هل الفول ضار؟

الفول من أفضل الأطمعة التي منحها الله لنا على الإطلاق، فهو يحتوي على بروتين نباتي يٌفيد عضلات الجسم التي تتناقص مع الزمن، كما أنه يحتوي على كمية عالية من الألياف التي تٌفيد الجهاز الهضمي، وتٌبطئ سرعة امتصاص السكر، فيتحسن سكر الدم، وعند إضافة زيت الزيتون والخضراوات والليمون إليه تكتمل فائدته، كذلك العدس، وباقي البقوليات الجافة، يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي المهم، والألياف المفيدة.

3- هل الخضراوات والفواكه ضارة؟

الخضراوات والفواكه تحتويان على كمية عالية من الڤيتامينات والأملاح التي يحتاج إليها الجسم لجميع عملياته الحيوية، وكذلك تمدان الجسم بمادة الإنيسوتول Inisitol التي تٌساعد العضلات على الاستفادة من طاقة الجلوكوز، وتحتويان على كمية عالية من الألياف التي تٌفيد حركة القولون، وتمنع الإمساك، كما أن الفواكه تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تخفض من مستوى الكوليسترول في الدم، والسكر الموجود في الفواكه هو الفركتوز، وهو سكر عالي التحلية رغم انخفاض معدل سكريته 20%؛ لذا فإن تأثيره في سكر الدم أقل بكثير من السكر العادي الذي يصل معادل سكريته إلى 100%؜، فيزيد معه سكر الدم، كما أن الفواكه القاتمة اللون تحتوى على نسبة عالية من البوليفينول polyphenol المضاد للأكسدة؛ مما يٌطيل عمر خلايا الجسم، ويحسن وظائفها.

4 - هل كل النشويات ضارة بالجسم؟

أكثر النشويات ضررًا للجسم على الإطلاق هو السكر؛ فلقد أثبتت الأبحاث أن استهلاك السكر بما يزيد على 50 جرامًا يوميًا، أو 10% من السعرات الحرارية، يُزيد الوزن، ويرفع نسبة الجلسريدات الثلاثية الضارة، ونسبة السكر في الدم عند مرضى السكر، ويُزيد من فرص الإصابة بجلطات القلب، ويكفي أن تعرف أن علبة واحدة من المشروبات الغازية تحتوي على 9 ملاعق سكر، أي 36 جرام سكر، والسكر سعرات خاوية، بدون قيمة غذائية، أما سكر فركتوز الذرة، الذي تحلى به جميع الحلويات، والنوتيلا، والمعجنات، ومعظم أطعمة الأرفف في المتاجر، فهو مادة ضارة جدًّا، حيث تٌزيد ترسبات الدهون في الكبد، وتؤدي إلى زيادة الوزن، ويحاول الكبد دائمًا التخلص من سميتها حال تناولها.

وأوضح أن الأرز والبطاطس من أكثر الأطعمة تأثيرًا في ارتفاع نسبة السكر في الدم، فضررهما كبير على مريض السكر، وينصح بالإقلال الشديد منهما عند مرضى السكر والسمنة، لافتا إلى أن منتجات الدقيق الأبيض ترفع بشدة سكر الدم، وتٌزيد الوزن؛ لذا يجب الإقلال منها أيضًا عند مرضى السكر والسمنة، أما النشويات من الخضراوات، والفواكه، والبقوليات، ومنتجات الألبان، فليس منها ضرر.

فوائد منتجات الألبان

5- هل منتجات الألبان والبيض ضارة؟

أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن منتجات الألبان مفيدة للجسم، وتٌقلل من نسبة الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وأمراض القلب، وخاصة الألبان المُخمرة، كالزبادي واللبن الرايب، وأنها تٌحسن من حركة الجهاز الهضمي العلوي وسلامته؛ لاحتوائها على بكتريا اللاكتوباسيلس lactobacilus المفيدة، ولقد أثبتت الأبحاث الحديثة أنه لا ضرر من دهون الألبان على كوليسترول الدم أو السكر، باستثناء احتوائها على سعرات عالية ككل الدهون، فالإفراط منها يزيد معدل السمنة.

وذكرت الأبحاث أن البيض يحتوى على أفضل أنواع البروتين التي يحتاج إليها الجسم، ورغم احتواء صفار البيض على نسبة عالية من الكوليسترول فإن امتصاصه قليل من الأمعاء؛ لذا ينصح ببيضة أو اثنتين يوميًّا.

6- هل شرب الماء ضار؟

أفضل ما يمكن أن يقوم به الإنسان هو شرب الماء، فثلاثة أرباع وزن الجسم من الماء، وخفض شرب الماء قد يضر بالكليتين، وربما يؤدي إلى فشلهما الحاد في حالة الجفاف، أو يٌزيد ترسيب الأملاح فيهما، وتكوين الحصوات، كذلك يفيد الماء جميع العمليات الحيوية في الجسم، ويٌنشطها، ويضبط أملاح الجسم وعصاراته الهضمية، ويحتاج الجسم- على الأقل- من 6 إلى 8 أكواب كبيرة من الماء يوميًا، ويفضل تناول الماء قبل الأكل، أو بين الوجبات.

7- لماذا يستفيد بعض الأشخاص من الإقلال أو منع بعض الأطعمة الصحية السابق ذكرها؟

بعض الأشخاص، وهم نسبة ضئيلة، مصابون بالحساسية لبعض أنواع الغذاء، فمثلًا، مرضى اضطراب الجهاز الهضمي المصابين بالحساسية للجلوتين الموجود في القمح، تتحسن حالتهم جدًّا بعد منع مٌنتجات القمح، وبعض الحبوب الأخرى المحتوية على الجلوتين، وهذا المرض يٌمكن الكشف عليه بسهولة عن طريق تحليل بسيط بالدم، أو فحص عينة من جدار القولون.

بعض الأشخاص المصابين باضطرابات الجهاز الهضمي نتيجة لنقص إفراز إنزيم هضم منتجات الألبان المسمى باللاكتاز lactase يستفيدون من منع منتجات الألبان، أو يتحسنون بتناول إنزيم اللاكتيز عند تناول منتجات الألبان، وكذلك بعض المرضى المصابين بمرض نقص إنزيم G-6PD الوراثي يصابون بأنيميا تحلل كرات الدم الحمراء hemolytic anemia عند تناول الفول، ولكن كل هذه الحالات محدودة جدًّا، ويمكن الكشف عليها وتشخيصها بسهولة من متخصص في أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الدم، ويمكن علاجها، وتبدو الأمور لغير الخبير في علوم التغذية أن هذه الأطعمة ضارة للجميع ويجب منعها، وهو قول غير صحيح بالمرة، وقد يؤدي- على المدى الطويل- إلى سوء تغذية شديد لا تحمد عقباه.

8- هل كل ما يسهل هضمه مفيد وكل ما يصعب هضمه ضار؟

البروتينات والدهون صعبة الهضم، لكنها تحتوي على أحماض أمينية ودهنية مهمة Essential amino acids and Essential fatty acids، وهي مهمة لأن الجسم لا يستطيع تكوينها من تلقاء نفسه، ولا تأتي إلا بالغذاء، كذلك مهمة لأنها تدخل في تكوين جميع هرمونات الجسم وإنزيماته حتى تعمل وظائف الأعضاء بكفاءة، والامتناع التام عنها يشكل خطرًا داهمًا على الجسم، في حين أن النشويات العالية معدل السكرية، كالسكر، والأرز، والبطاطس، ودقيق القمح، سهلة وسريعة الهضم، لكن ضررها بالغ على مستوى السكر في الدم، وعلى زيادة معدل السمنة، كما أن الجسم قادر على تكوينها إذا قلل الشخص من تناولها.

9- هل يمكن الشفاء من مرض السكر من النوع الأول عن طريق التغذية؟

على عكس النوع الثاني للسكر الذي يستفيد جدًا من خفض الوزن، والصيام المتقطع، وخفض النشويات عالية السكرية في الأكل كالسكر والأرز والبطاطس والذرة ومنتجات دقيق القمح، فإن النوع الأول للسكر ينتج من تدمير خلايا البنكرياس بالكامل من الجهاز المناعي للجسم، ولم يثبت حتى الآن أنه يمكن عودة هذه الخلايا للعمل مرة ثانية عن طريق تعديل أسلوب الغذاء، ولم يثبت أيضًا أن الجسم يمكنه تكوين هذه الخلايا التي تفرز الأنسولين مرة ثانية بأي طريقة كانت؛ سواءًا غذائية أو دوائية، لذا فإن علاج هذه الحالات هو فقط عن طريق الأنسولين، يمكن للتغذية السليمة خاصة خفض النشويات، السابق ذكرها، وتحسين نسبة السكر في الدم، لكن مع ضرورة استمرار العلاج بالأنسولين، لأن توقفه، ولو ليوم واحد، قد يعرض المريض للتسمم الكيتوني، الذي قد يؤدي لا قدر الله- للوفاة، وتناول هؤلاء الأشخاص للسكر، والمربى، والعسل، يرفع مستوى السكر بالدم لأرقام عالية، قد تؤدي إلى خطر داهم على صحتهم.

10- ماذا عن استخدام الآيات القرآنية والأحاديث لمنع تناول بعض الأطعمة؟

هذا قول حق يراد به باطل، وهي وسيلة شائعة يستخدمها كثير من مدعي العلم لإقناع العامة في مصر بآرائهم الشاذة بعد تغييرهم عمدًا، للمعنى القرآني الذي قصده الله عز وجل، أو ربما لعدم فهمه أو إدراكه، فالله تعالي يقول «كُل الطعام كان حلًا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه»، وبالطبع نفهم من ذلك أن الله أحل كل الأطعمة، وأن يعقوب عليه السلام، حرم بعض الأطعمة على نفسه لأنها كانت تضره شخصيًّا.

وأوضح أن القرآن يُحَرم فقط لحم الخنزير، والميتة، والدم، والخمر، ولقد أثبت العلم ضررها جميعًا، والقرآن ينصح بالزيتون وزيته، والعسل الأبيض، ولهما فائدة علمية مثبتة، أما الفاكهة فهي من أشجار الجنة الطيبة، فكيف نمنعها على الأرض؟ والرسول الكريم نصح بالصيام «صوموا تصحوا»، وأثبت العلم فائدة الصيام، وقال صلى الله عليه وسلم، «يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه»، وهي دعوة جميلة إلى الاقتصاد في تناول الطعام، إن استخدام القرآن لغير غرضه، وبأسلوب خبيث، هو تحايل واضح لا جدوى منه.