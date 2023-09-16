من هي يمنى عياد أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024؟.. حصدت 5 ذهبيات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمكنت اللاعبة المصرية يُمنى عياد من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما تمكنت من الفوز على بطلة الجزائر 3-1 لتصعد إلى المباراة النهائية ضمن بطولة أفريقيا بالسنغال، لتصبح أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد الصيفية، لذا تستعرض «هن» بعض المعلومات عن يمنى عياد أول ملاكمة مصرية في التاريخ؟

معلومات عن يمنى عياد أول ملاكمة مصرية في التاريخ

- من محافظة دمياط

- حصلت على الميدالية البرونزية في رياضة الملاكمة النسائية بوزن 54 كيلو ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة في وهران.

- تمارس رياضة الملاكمة منذ 3 سنوات.

- تتدرب مرتين يوميًا.

- والدتها تحرص دومًا على تشجيعها.

- تدرس بكلية التربية الرياضية.

- مثلت المنتخب الوطني وحصدت الفوز بالميدالية البرونزية.

- تحلم أن تصبح بطلة العالم في الملاكمة.

- حصلت على 5 ذهبيات، و5 فضيات، و13 برونزية.

- تتدرب فوق سطح مركز شباب كفر العرب بمركز فارسكور بمحافظة دمياط وسط إمكانات محدودة.

وأشار وائل فهر، مدرب البطلة يمنى عياد، في تصريحات سابقة لـ«هن»، إلى أن «يمنى» شرفت مصر بأكملها بإصرارها وعزيمتها على التحدي حتى صارت من ضمن أبطال الملاكمة، ونالت شرف تمثيل المنتخب الوطني، وحصد والفوز بالميدالية البرونزية، موضحًا أنه جرى تأهيل البطلة يٌمنى عياد بالنادي الأهلي بمدينة فارسكور، بإمكانيات محدودة جدًا هي التي صنعت البطلة يمنى عياد.

وطالب «فهر» وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية بالنظر إلى النادي الأهلي بمدينة فارسكور، ومركز شباب قرية كفر العرب بمركز فارسكور بمحافظة دمياط والاهتمام وتوفير حلبة ملاكمة وإمكانات لازمة لتصعيد وتأهيل أبطال يشاركون ويمثلون مصر في البطولات العالمية.

وكانت يمنى حققت العام الماضي الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، كأول ملاكمة مصرية في التاريخ.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من عبد الله السعيد، وزن -51 كيلو رجال، وأمير محمد، وزن 57 كيلو رجال، وعمر عبد العزيز، وزن 63.5 كيلو رجال، وعمر العوضي، وزن 71 كيلو رجال وعبد الرحمن عرابي، وزن 80 كيلو رجال وحازم نادر، وزن -92 كيلو رجال ويسري رزق، وزن +92 كيلو رجال وحبيبة إبراهيم، وزن 50 كيلو سيدات ويمنى عياد، وزن 54 ك سيدات وروان عزت، وزن 57 كيلو سيدات ورحمة محفوظ، وزن 60 كيلو سيدات.