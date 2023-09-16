توقعات مولود برج "الثور"من السبت 16 أيلول الى السبت 23 أيلول 2023

مهنياً: تحول ايجابي في نوعية الوقت لصالحك في هذا الاسبوع الترابي بامتياز يجب ان تعلم انك موجود ضمن فترة مصيرية حاسمة وايجابية تخدم مصالحك مع تواجد الشمس وعودة عطارد الى سيره الطبيعي في العذراء بالاضافة الى وجود كوكب الحظ المشتري في برجك ما يعني انسجام وتجانس بين الكواكب تجعلك مرتاح متفائل البداية مع وجود القمر في الميزان بين السبت والاثنين الذي يقدم لك المساعدة والتشجيع والحظوظ للتعويض عن الكثير من التراجع والخسارة

عاطفيّاً: حاذر من التوتر والانفعال في هذا الاسبوع الضاغط مع تواجد كوكب الزهرة في مواجهة برجك من الاسد من موقع معاكس يسبب لك التراجع النفسي والمعنوي والعائلي والعاطفي والشخصي كما يعني عدم استقرار في حياتك وفي علاقاتك قد تعرف قطيعة مفاجئةاو انفصال. للعازب ستواجه بعض العراقيل الشخصية لذلك عليك ان تعيد النظر في علاقاتك الحالية وتعرف كيف تختار الشريك المناسب