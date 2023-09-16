توقعات مولود برج "الجوزاء"من السبت 16 أيلول الى السبت 23 أيلول 2023

مهنياً: بالرغم من تواجد الشمس وعطارد في مربع مع برجك الا ان الاجواء الفلكية تتناغم معك في الاسبوع الثالث من الشهر التاسع سبتمبر وتطرق الحظوظ بابك في بداية هذا الاسبوع النشيط تكون الاعمال سهلة بسبب معنوياتك وتفاؤلك الكبير تحت تاثير القمر من برج الميزان الصديق بين السبت والاثنين ثلاثة ايام جيدة نافعة ومناسبة لمعالجة مشاكلك وللانطلاق من جديد سيرافقك الحظ فتطل على فترة مثمرة من المشاريع الناجحة والرابحة الظروف متساهلة جداً

عاطفياً: يرتاح القلب لوجود الزهرة في الاسد حيث من المتوقع ان يتم حدث شخصي مهم في حياتك وسوف تجتاز فترة رائعة على الصعيد العاطفي، تُتاح لك فرصًا للتسلية والمشاركة في المناسبات السعيدة.للعازب تعيش اجواء رومانسية وتمارس سحرك على من حولك فتكسب القلوب والاعجاب