توقعات مولود برج "السرطان"من السبت 16 أيلول الى السبت 23 أيلول 2023

مهنياً: يتميز هذا الاسبوع بعودة كوكب عطارد الى مساره الطبيعي الى جانب الشمس في العذراء اسبوع مهم جدا غني بالحظوظ والانتصارات تاثيرات مناسبة تساعدك وتجعل الامور تمشي بطريقة جيدة اسبوع سهل جيد يتفاعل ويتعاطف معك يساعدك ويعطيك ما تريد نوعية الوقت جيدة مليئة بالحظ والفرص الدسمة لكن عليك الانتباه من الايام ما بين السبت والاثنين تحت تاثير القمر من الميزان المواجه لبرجك الذي يفرض عليك الحيطة والحذر فلا تنجرف وراء الانفعالات والقلق

عاطفياً: لا تزال تاثيرات كوكب الحب من برج الاسد من البيت الثاني ايجابية جدا ترافق خطواتك فينعم عليك بجرعات كبيرة من الحب بحيث تأتيك الأجواء الرومانسية والمشاعر والحنان والانسجام بحيث تلاقي تفهماً كاملاً من قبل الشريك والاحبة والاولاد أما إذا كنت عازباً فانتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة الى حياتك اليومية