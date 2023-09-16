توقعات مولود برج "الأسد"من السبت 16 أيلول إلى السبت 23 أيلول 2023

مهنيا:ً الشمس لا تزال في البيت الثاني بيت الربح والمكاسب المالية والمعنوية تعطيك طاقة وبدايات جديدة بالاضافة الى تاثيرات كوكب الزهرة كوكب الشهرة والحب الذي لا يزال يتنقل في برجك يدعمك ويساندك بحيث تكون تاثيراته لطيفة تساعدك وتشجعك وتعطيك حقك فتتقدم من خلال الكلمة والتواصل واللقاءات المتنوعة كذلك سوف تكون انطلاقة الاسبوع مميزة تحت تاثير القمر من برج الميزان بين السبت والاثنين فتكثر فرص النجاح والمصالحات والاحتفالات فتطل على ايام مليئة بالربح والازدهار المادي

عاطفياً: تحميك تاثيرات كوكب الحب الذي لا يزال يتنقل في برجك حتى تاريخ 10 اكتوبر ما يعزز التقارب والانسجام والتناغم فتظهر معارف جديدة لطيفة فلا تخف عواطفك الصادقة فانت انسان متسامح متصالح مع نفسك ترتاح لأجواء الحنان والمودّة، للعازب, تكثر المناسبات والاحتفالات واللقاءات الاجتماعية لكنك تسعى الى الحرية ولا تريد الزواج او الارتباط