توقعات مولود برج "العذراء"من السبت 16 أيلول إلى السبت 23 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع مهم جدا مع عودة كوكب عطارد الى مساره الطبيعي في برجك الى جانب الشمس ما يجعلك تباشر بما هو أساسي أو مغاير تماماً لتوجهاتك السابقة البداية مع وجود القمر في الميزان بين السبت والاثنين اي في البيت الثاني بيت المال والمستحقات والقروض بيت الربح والخسارة بيت المصاريف لا داعي للقلق فالحظ سيخصص لك فرصاً لا تعوض من اهتمامات جيدة تكافأك واخبار ممتازة فتكون الانطلاقة جيدة تعطيك نوع من تحضير ملف مصرفي

عاطفياً: حاول ان تحمي عواطفك ومصالحك في هذا الاسبوع الاكثر توترا على الصعيد الشخصي والعاطفي بسبب وجد الزهرة في مواجهة برجك من الاسد لذلك لا تتدخل في مسائل لا تعنيك فالظروف متطلبة ومن الخطأ التسرّع في حسم الامور ولا سيّما الحسّاسة منها. للعازب, قد تظهر اختلافات في الرأي مع الحبيب او ظروف مربكة تتطلب التكاتف والتضامن