القاهرة - الخليج 365
مهنياً: انطلاقة اسبوع مهم وجيد جدا تتغيرالظروف والتوجه والنظرة الى الامور فتتجدد الحيوية وتنطلق بقوة قرارات كبيرة مفروض ان تتم مفاوضات نوعية الوقت تمشي لصالحك لذلك كثف اعمالك لان الاجواء حريصة وداعمة باستطاعتك حصد الارباح والنجاحات خاصة في الفترة بين السبت والاثنين مع وجود القمر في برجك ثلاثة ايام جيدة ناشطة وواعدة وممتازة سوف تحقق نجاحًا مهنيًا بقدرة غريبة وسرعة فائقة فتستحق التهاني والتقدير
عاطفيّاً: يبشر هذا الاسبوع بمصالحة بتقارب وتكون معظم الاشارات جيدة تدل على تعاطف الشريك ومساعدتك ان وجود كوكبك الحاكم الزهرة في برج الاسد الصديق الذي يدعم علاقتك الحالية الأمر الذي يقربك من الشريك والاولاد والاهل للعازب تاثيرات عاطفية رومنسية مناسبة تسمح لك بتحليل الامور من منظار اكثر موضوعية وستلمس انفراجا كبيرا وتفهما من قبل الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان"من السبت 16 أيلول إلى السبت 23 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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