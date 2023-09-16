توقعات مولود برج "الميزان"من السبت 16 أيلول إلى السبت 23 أيلول 2023

مهنياً: انطلاقة اسبوع مهم وجيد جدا تتغيرالظروف والتوجه والنظرة الى الامور فتتجدد الحيوية وتنطلق بقوة قرارات كبيرة مفروض ان تتم مفاوضات نوعية الوقت تمشي لصالحك لذلك كثف اعمالك لان الاجواء حريصة وداعمة باستطاعتك حصد الارباح والنجاحات خاصة في الفترة بين السبت والاثنين مع وجود القمر في برجك ثلاثة ايام جيدة ناشطة وواعدة وممتازة سوف تحقق نجاحًا مهنيًا بقدرة غريبة وسرعة فائقة فتستحق التهاني والتقدير

عاطفيّاً: يبشر هذا الاسبوع بمصالحة بتقارب وتكون معظم الاشارات جيدة تدل على تعاطف الشريك ومساعدتك ان وجود كوكبك الحاكم الزهرة في برج الاسد الصديق الذي يدعم علاقتك الحالية الأمر الذي يقربك من الشريك والاولاد والاهل للعازب تاثيرات عاطفية رومنسية مناسبة تسمح لك بتحليل الامور من منظار اكثر موضوعية وستلمس انفراجا كبيرا وتفهما من قبل الحبيب