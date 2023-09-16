توقعات مولود برج "العقرب"من السبت 16 أيلول إلى السبت 23 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع مهم جدا وواعد بكل الخير انفراج تقدم سرعة في الايقاع حماسة مدعوما من الشمس وعطارد الذي يعود الى مساره الطبيعي في العذراء تاثيرات فلكية مهمة تساعدك على تخطي المشاكل ايام تمشي بطريقة ممتازة لصالحك لكن قد تحتاج الى دعم مالي او معنوي بين السبت والاثنين تحت القمر من الميزان المواجه لبرجك ما يعني انطلاقة اسبوع صعبة مطلوب منك الحذر في قراراتك في خطواتك التي يجب ان تكون مدروسة

عاطفياً: اذا شعرت بالغضب والتوتر والانفعال اهدأ قليلا ولا تبخل على العائلة بالعطف والنصائح مهما كانت الظروف قاسية على مشاعرك الحساسة والوضع صعب بسبب وجود الزهرة في الاسد في مواجهة برجك فلا تتذمر من تراجع في العلاقات العائلية والعاطفية وكن حريصا على الاهتمام بالاولاد ومشاعر الشريك للعازب الاجواء فارغة من التفاهم والانسجام استرح ولا تتهور بحسم مصيري في علاقتك مع الحبيب