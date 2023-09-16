من هي شيماء الكردي مقدمة حفل الرئيس بقرية سدس الأمراء في بني سويف؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بحضور لافت، ولغة عربية سليمة، ومخارج حروف مٌنضبطة، تألقت الإعلامية شيماء الكردي، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من مشروعات حياة كريمة في قرية سدس الأمراء ببني سويف.

وعلى الفور بدأ البحث عن الإعلامية شيماء الكردي، مقدمة الحفل التي لاقت إعجاب الحضور والمشاهدين، بقدرتها الواسعة وتقديمها الاحترافي.

من هي شيماء الكردي مقدمة حفل افتتاح الرئيس ببني سويف؟

ويرصد «هُن» خلال السطور التالية، عدة معلومات عن المذيعة شيماء الكردي، مقدمة حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات حياة كريمة في قرية سدس الأمراء ببني سويف.

من هي شيماء الكردي؟

- تخرجت شيماء الكردي من كلية الإعلام، جامعة القاهرة، في عام 2013.

- التحقت بعدة قنوات عربية عراقية وليبية فور تخرجها

- عملت «الكردي» في البداية مذيعة بأحد برامج الـ«توك شو».

- عملت شيماء الكردي ببداية مشوارها الإعلامي، في بعض القنوات المتخصصة بالشأن الليبي.

- في حديث إعلامي سابق، كشفت الإعلامية شيماء الكردي أنها واجهت بعض الصعوبات بسبب الحجاب، إلا أن القنوات المصرية منحت لها الفرصة.

- قدمت برنامج من قبل على واحدة من القنوات الدينية.

- عملت في تقديم النشرات الإخبارية على فضائية «دريم»، لعدة أشهر.

- انتقلت شيماء الكردي، في خطوة تعد من أهم خطوات مسيرتها الإعلامية إلى فضائية ON LIVE، عام 2017، التي وصفتها حينها بالمرحلة الأكثر أهمية بمشوارها.

- انضمت إلى فريق المُذيعين بقناة «إكسترا نيوز».

- قدمت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- في أكتوبر 2022، انضمت لكتيبة مذيعات القاهرة الإخبارية.

- قدمت حفل إفطار الأسرة المصرية 2023، في حي الأسمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استقبال حاشد من أهالي بني سويف للرئيس السيسي

واستقبل الآلاف من أهالي محافظة بني سويف الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبالًا حاشدًا، واستجاب الرئيس لسيدة مصرية واتجه لزيارتها في مسكنها أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء في بني سويف، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الحضور والمشاركين في فعاليات افتتاح عددًا من مشروعات حياة كريمة في قرية سدس الأمراء ببني سويف، الوقوف دقيقة حداد على أبناءنا الذين فقدوا في ليبيا.